Beşiktaş Kanatlarını Tutabilene Aşk Olsun! Serdal Adalı Arsenal’ın 22 Milyon Euroluk Yıldızını Getiriyor: Masaya Oturuldu, Hayırlı Olsun

Beşiktaş’ta transfer gelişmeleri peş peşe geliyor. Son olarak kadrosuna Vaclav Cerny’i dahil eden Kara Kartal’da bir bomba daha patlatılıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Arsenal’in yıldızı Leandro Trossard için resmi temaslara başladı. Başkan Serdal Adalı ve yönetimi 22 milyon euroluk bonservis bedelini aşağı çekmek için pazarlık masasında. İşte sürpriz transferin detayları…

Transfer döneminde iddialı adımlar atmak isteyen Beşiktaş, Premier Lig’den flaş bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard için transfer girişimlerine resmen başladı. Taraftarlar bu transferin bitişiyle havalimanına akın edecek.

BONSERVİSİNDE İNDİRİME GİDİLMESİ BEKLENİYOR

Siyah Beyazlılar, 30 yaşındaki hücum oyuncusu için Arsenal kulübüyle temas kurduğu öğrenildi. İngiliz ekibi, Trossard için 22 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ederken, Beşiktaş yönetimi bu rakamı aşağı çekmek adına pazarlıklarını sürdürüyor.

KANAT BÖLGESİNİN EN İYİSİ! ÇOK YÖNÜ OLMASINDAN KAYNAKLI JOKER ELEMAN

Geçtiğimiz sezon Arsenal’de zaman zaman ilk 11’de şans bulan ancak istikrar yakalayamayan Trossard’ın da düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş’ın bu transferi bitirmesi halinde, yaz döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza atacağı yorumları yapılıyor. Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 56 maça çıkan Trossard, istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Belçikalı yıldız 10 gol atıp 10 asist üreterek hücuma önemli katkılar sağladı. Ayrıca üç yıldır sakatlık yaşamaması, oyuncunun istikrarını gösteren en güçlü detay olarak öne çıkıyor. Hem çizgide hem de merkeze yakın bölgelerde görev yapabilen Trossard, Beşiktaş’ın yeni sezon planlarında kritik bir rol üstlenebilir. Transferin son saatlerinde hareketli dakikalar yaşanırken, Beşiktaş taraftarı da süreci yakından takip ediyor.

