Fenerbahçe’nin Yeni Orta Sahası Mourinho’nun Memleketinden Geliyor! Görüşmeler Resmen Başladı: 18 Milyon Euroluk Yıldız Hayırlı Uğurlu Olsun

Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson'u kadrosuna katan Fenerbahçe’den flaş bir hamle geldi. Orta sahaya ek takviyede bulunmak isteyen sarı-lacivertli yönetimin yeni transferini Uruguay basını son dakika olarak duyurdu.

FENERBAHÇE’NİN YENİ ORTA SAHASI MOURINHO’NUN MEMLEKETİNDEN GELİYOR

Fenerbahçe'nin kariyerini Portekiz ekiplerinden Braga'da sürdüren Uruguaylı orta saha oyuncusu Rodrigo Zalazar ile ilgilendiği öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI! 18 MİLYON EUROLUK YILDIZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Uruguaylı gazeteci Rodri Vazquez'in haberine göre, sarı-lacivertli ekibin 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Braga ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Transfermarkt verilerine göre, Rodrigo Zalazar'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtildi.

Zalazar, yeni sezonda Braga formasıyla 8 maça çıkarken 5 gol 1 asistlik performans gösterdi. 26 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

