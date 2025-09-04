FIBA'dan Olay Paylaşım! Alperen Şengün EuroBasket’te Fırtına Gibi: Jokić’e Karşı Zafer, 'Baba Alperen' Lakabı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) A Milli Basketbol Takımı, A Grubu’nu 5’te 5 ile lider tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. Ancak turnuvanın parlayan yıldızı, tartışmasız Alperen Şengün oldu. 23 yaşındaki milli pivot, çıktığı beş maçta da karşılaşmanın oyuncusu (MVP) seçilerek tarihi bir performans sergiledi. Şengün’ün son olarak dünya yıldızı Nikola Jokić’e karşı oynadığı Sırbistan maçı, turnuvanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Riga’da oynanan grup finalinde Türkiye, Sırbistan’ı 95-90 mağlup ederek liderliği garantiledi. Alperen Şengün, 40 dakikalık mücadelede 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle sahanın yıldızı oldu. Jokić’e karşı geri adım atmayan genç pivot, hem savunmada hem hücumda etkileyici bir performans sergileyerek ay-yıldızlı ekibi zafere taşıdı. Maçın ardından EuroBasket’in resmi sosyal medya hesabı, Şengün için “Bebek Jokić değil, baba Alperen” başlığını kullanarak genç yıldızın başarısını taçlandırdı.

ATAMAN VE LARKIN’DEN ÖVGÜ

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, maç sonrası Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos’a hitaben, “Jokić dünyanın en iyisi diyorsun, bir kez daha düşün” diyerek Şengün’ün performansına vurgu yaptı. Takımın bir diğer yıldızı Shane Larkin ise, “Alperen artık ‘Bebek Jokić’ olarak anılmak istemez. O, şu an çok daha büyük bir oyuncu” sözleriyle genç pivotu övdü.

İSTATİSTİKLERDE LİDER

Alperen Şengün, turnuvada maç başına 21.6 sayı, 9.6 ribaunt, 6.8 asist ortalamalarıyla oynuyor ve takımını sayı, ribaunt, asist ve blok kategorilerinde sırtlıyor. Estonya maçında 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ile rekor kıran Şengün, son 30 yılda EuroBasket’te üst üste üç maçta 20+ sayı, 5+ ribaunt ve 5+ asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

