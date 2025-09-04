Dursun Özbek’ten Olay Yaratacak Barış Alper Kararı! Takımdaki Türk Oyuncular Yanına Yaklaşamayacak

Galatasaray’da gündem Barış Alper Yılmaz. Milli futbolcunun NEOM’a transferi engellenmiş ve yönetimle büyük bir kriz yaşanmıştı. Barış Alper’i Şampiyonlar Ligi için elinde tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Barış Alper için yeni bir hamle gerçekleştiriyor. Dursun Özbek son kararı verdi. İşte detaylar…

Son Güncelleme:
Dursun Özbek’ten Olay Yaratacak Barış Alper Kararı! Takımdaki Türk Oyuncular Yanına Yaklaşamayacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Barış Alper Yılmaz transfer gündeminden düşmek bilmiyor. Milli yıldıza NEOM yıllık 10 milyon euro maaş teklif etmiş ancak Galatasaray ayrılığa izin vermemişti. Suudi Arabistan ekibi, sarı-kırmızılıların bonservis talebini karşılayamazken, milli futbolcu transferine izin verilmediği için yönetimle ters düşmüştü. Barış Alper’i elinde tutmak isteyen Başkan Dursun Özbek, olay yaratacak bir karar aldı.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN YENİ HAMLE

Bir süre antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının da kadrolarına alınmamıştı. Ardından kararından dönen ve takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan yıldız futbolcu için Galatasaray yönetimi yeni bir hamle hazırlığında.

Dursun Özbek’ten Olay Yaratacak Barış Alper Kararı! Takımdaki Türk Oyuncular Yanına Yaklaşamayacak - Resim : 1

DURSUN ÖZBEK’TEN FLAŞ BARIŞ ALPER KARARI: TÜRK OYUNCULAR YANINA YAKLAŞAMAYACAK

Sabah’ta yer alan habere göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın maaşında ciddi bir artışa gitmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, şu anda 2.5 milyon euro kazanan Barış Alper'in maaşını 4.5 milyon euro seviyesine yükseltecek. 25 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray'ın en çok kazanan yerli futbolcusu olacak. Barış Alper'in ayrıca başarı bonuslarıyla birlikte 1 milyon euroya kadar da ek kazanç sağlaması bekleniyor.

Dursun Özbek’ten Olay Yaratacak Barış Alper Kararı! Takımdaki Türk Oyuncular Yanına Yaklaşamayacak - Resim : 2

Sarı-kırmızılılar, şu anda 2.5 milyon euro kazanan Barış Alper'in maaşını 4.5 milyon euro seviyesine yükseltecek. 25 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray'ın en çok kazanan yerli futbolcusu olacak.

Galatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Okan Buruk’un Prensi Topladı Bavulunu Gidiyor: Bülent Uygun Önümüzdeki Haftayı İşaret Ederek Kara Haberi VerdiGalatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Okan Buruk’un Prensi Topladı Bavulunu Gidiyor: Bülent Uygun Önümüzdeki Haftayı İşaret Ederek Kara Haberi VerdiSpor

Kaynak: Sabah

Etiketler
Barış Alper Yılmaz Dursun Özbek
Son Güncelleme:
Napoli’nin 33 Yıllık Şampiyonluk Hasretine Son Vermişti! Ali Koç Dünyaca Ünlü Antrenörü Fenerbahçe’nin Başına Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Şampiyonluk Hasretine Son Verecek
Fenerbahçe’de Mert Hakan’a Sezonun Şoku! Gördüğü Liste Karşısında Yıkıldı Mert Hakan'a Sezonun Şoku
Berna Laçin, Ergin Ataman'ı Hedef Aldı! Tepkilere Tek Tek Cevap Verdi Berna Laçin, Ergin Ataman'ı Hedef Aldı!
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti