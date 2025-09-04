Dursun Özbek’ten Olay Yaratacak Barış Alper Kararı! Takımdaki Türk Oyuncular Yanına Yaklaşamayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Barış Alper Yılmaz transfer gündeminden düşmek bilmiyor. Milli yıldıza NEOM yıllık 10 milyon euro maaş teklif etmiş ancak Galatasaray ayrılığa izin vermemişti. Suudi Arabistan ekibi, sarı-kırmızılıların bonservis talebini karşılayamazken, milli futbolcu transferine izin verilmediği için yönetimle ters düşmüştü. Barış Alper’i elinde tutmak isteyen Başkan Dursun Özbek, olay yaratacak bir karar aldı.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN YENİ HAMLE

Bir süre antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının da kadrolarına alınmamıştı. Ardından kararından dönen ve takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan yıldız futbolcu için Galatasaray yönetimi yeni bir hamle hazırlığında.

DURSUN ÖZBEK’TEN FLAŞ BARIŞ ALPER KARARI: TÜRK OYUNCULAR YANINA YAKLAŞAMAYACAK

Sabah’ta yer alan habere göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın maaşında ciddi bir artışa gitmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, şu anda 2.5 milyon euro kazanan Barış Alper'in maaşını 4.5 milyon euro seviyesine yükseltecek. 25 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray'ın en çok kazanan yerli futbolcusu olacak. Barış Alper'in ayrıca başarı bonuslarıyla birlikte 1 milyon euroya kadar da ek kazanç sağlaması bekleniyor.

