Berna Laçin, Ergin Ataman'ı Hedef Aldı! Tepkilere Tek Tek Cevap Verdi

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te A Grubu’nu namağlup lider tamamlarken, Berna Laçin’in Başantrenör Ergin Ataman’ı hedef alan paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı. Laçin’e tepki yağarken, Ataman’a destek mesajları çığ gibi büyüdü. Öte yandan Laçin'in kendisine gelen tepki mesajlarına tek tek cevap vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) A Grubu’nu 5’te 5 yaparak lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye, bu zaferi coşkuyla kutlarken, oyuncu Berna Laçin’in sosyal medya paylaşımı gündeme damga vurdu.

ERGİN ATAMAN'I HEDEF ALDI

Laçin, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı hedef alarak, “Basket koçu dediğin de çakı gibi olur yahu, hem fiziksel hem duruş itibari ile; az biraz çeki düzen verseler Ataman’a, ülkeyi temsil ediyor nihai neticede” ifadelerine yer verdi.

BERNA LAÇİN'E TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Laçin’in paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Ataman’ın liderliğinde elde edilen başarıları vurgulayarak tecrübeli koça destek mesajları yağdırdı. Birçok kişi, Laçin’in sözlerini eleştirerek, “Ergin Ataman’ın duruşu sahadaki başarılarıyla ortada”, “Fiziksel görünüm değil, sonuçlar konuşur” gibi yorumlarla tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise Laçin’in paylaşımını “yersiz” ve “saygısızca” olarak nitelendirdi.

Laçin’in paylaşımı ise sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Ataman cephesinden ise henüz bir yanıt gelmedi. Laçin kendisine gelen yorumlara ise tek tek yanıt verdi.

