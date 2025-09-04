Fenerbahçe’de Mert Hakan’a Sezonun Şoku! Gördüğü Liste Karşısında Yıkıldı

Fenerbahçe’nin tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş, gördüğü liste karşısında hayal kırıklığına uğradı. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu açıkladı. Mert Hakan sürprizi ise gündem oldu. Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene gibi yeni transferler kadroya dahil edilirken, Mert Hakan Yandaş'ın listeye girememesi büyük şok yarattı.

Süper Lig devi Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi’nde başarı elde etmek için birçok yıldızı kadrosuna dahil etti. Son olarak Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip Avrupa kadrosu açıklandı. Mert Hakan Yandaş’ın bu listede yer almaması şaşkın etkisi yarattı.

MERT HAKAN YANDAŞ’A SOĞUK DUŞ

Avrupa listesinde Mert Hakan Yandaş’ın olmayışı şaşkınlık yarattı. Aynı zamanda listede Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Abdou Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder de yer almadı.

İŞTE FENERBAHÇE’NİN AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan oyuncular şöyle;

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.

