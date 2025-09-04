Samsunspor’un Konferans Ligi Kadrosu Belli Oldu! O İsmi Son Dakikada Yetiştirdi

Samsunspor, UEFFA Konferans Ligi kadro listesini UEFA'ya bildirdi. Kırmızı-beyazlı takım, listesine yeni transfer Tanguy Coulibaly’i de ekledi. İşte Samsunspor'un Konferans Ligi kadrosu kadrosu...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek olan Süper Lig ekibi Samsunspor, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte, liste bildirimine dakikalar kala takımdan ayrılan kanat oyuncusu Arbnor Muja'nın yerine yeni transfer Tanguy Coulibaly eklendi.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bulunacak olan Pafos’a gönderilen forvet Nany Dimata’dan dolan boşluğu doldurmak için yapılacak transfer ise UEFA liste bildirimine yetiştirilemedi. Ayrıca bu sezon U19 takımına transfer edilen ve şu ana kadar profesyonel olarak sadece 7 dakika top koşturabilen Malili forvet Ebrima Ceesay da kadroda kendisine yer buldu.

Samsunspor’un UEFA'ya bildirdiği liste şu şekilde

Kaleci: Okan Kocuk, Albert Posiadala, Efe Törüz

Defans: Joe Mendes, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Lubo Satka, Yunus Emre Çift

Orta saha: Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Carlo Holse, Franck Atoen, Antoine Makoumbou , Afonso Sousa, Emre Kılınç, Polat Yaldır, Tanguy Coulibaly, Anthony Musaba

Forvet: Marius Mouandilmadji, Ebrima Ceesay

Diğer yandan Samsunspor’da listeye isimleri verilmese de altyapıdan yetişmiş ve 21 yaş altında bulunan Bedirhan Çetin ve Muhammet Ali Özbaskıcı da statü gereği maçlarda oynayabiliyor.

Kaynak: İHA

Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi
