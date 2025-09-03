Galatasaray'ın Devler Ligi Kadrosu Belli Oldu: Barış Alper Detayı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Kadroda yeni transferlerin yanısıra Barış Alper Alper Yılmaz'ın yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. İşte detaylar...

Galatasaray, resmi siteden yaptığı açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu duyurdu.

Kadroda yeni transferler Uğurcan Çakır, Wilfred Sino ve İlkay Gündoğan’ın yanı sıra, NEOM’un astronomik teklif etmesiyle bir süre antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

İşte sarı-kırmızılıların Devler Ligi kadrosu:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen.

Defans: Ismail Jakobs, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Arda Ünyay.

Orta Saha: Gabriel Sara, Roland Sallai, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Mario Lemina.

Forvet: Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

