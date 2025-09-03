Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kadrosu açıklandı. Dikkat çeken bazı isimler listede yer almadı.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele edecek 25 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda yıldız isimlerin varlığı kadar, bazı tecrübeli oyuncuların liste dışı kalması da dikkat çekti.

İŞTE O KADRO LİSTESİ

Kaleciler:

İrfan Can Eğribayat
Tarık Çetin
Ederson

Defans:

Çağlar Söyüncü
Yiğit Efe Demir
Mert Müldür
Jayden Oosterwolde
Nelson Semedo
Milan Škriniar
Archie Brown

Orta Saha:

İsmail Yüksek
Fred
Edson Álvarez
İrfan Can Kahveci
Sebastian Szymanski

Hücum:

Oğuz Aydın
Anderson Talisca
Kerem Aktürkoğlu
Jhon Durán
Youssef En-Nesyri
Marco Asensio
Cenk Tosun
Dorgeles Nene

KADRO DIŞI KALAN İSİMLER

Kadroda yer almayan isimler şöyle:

Cengiz Ünder
Alexander Djiku
Rodrigo Becao
Mimovic
Mert Hakan Yandaş
Bartuğ Elmaz
Levent Mercan

