Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele edecek 25 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda yıldız isimlerin varlığı kadar, bazı tecrübeli oyuncuların liste dışı kalması da dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kadrosu açıklandı ve dikkat çeken bazı isimler listede yer almadı.

İŞTE O KADRO LİSTESİ

Kaleciler:

İrfan Can Eğribayat

Tarık Çetin

Ederson

Defans:

Çağlar Söyüncü

Yiğit Efe Demir

Mert Müldür

Jayden Oosterwolde

Nelson Semedo

Milan Škriniar

Archie Brown

Orta Saha:

İsmail Yüksek

Fred

Edson Álvarez

İrfan Can Kahveci

Sebastian Szymanski

Hücum:

Oğuz Aydın

Anderson Talisca

Kerem Aktürkoğlu

Jhon Durán

Youssef En-Nesyri

Marco Asensio

Cenk Tosun

Dorgeles Nene

KADRO DIŞI KALAN İSİMLER

Kadroda yer almayan isimler şöyle:

Cengiz Ünder

Alexander Djiku

Rodrigo Becao

Mimovic

Mert Hakan Yandaş

Bartuğ Elmaz

Levent Mercan





