Napoli’nin 33 Yıllık Şampiyonluk Hasretine Son Vermişti! Ali Koç Dünyaca Ünlü Antrenörü Fenerbahçe’nin Başına Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı hız kesmeden sürüyor. Takımın başına tecrübeli bir ismi getirmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Luciano Spalletti’yi gündemine aldı. Jose Mourinho sonrası adaylar arasında öne çıkan deneyimli çalıştırıcıyla sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Devin Özek'in temas kurduğu öğrenildi.

YÖNETİM RESMİ GÖRÜŞME YAPTI

Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Ederson gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, Spalletti ile iletişime geçti. Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, İtalyan hoca ile görüşme gerçekleştirdi.

NAPOLI’NİN 33 YILLIK ŞAMPİYONLUK HASRETİNE SON VERMİŞTİ! ALİ KOÇ 66 YAŞINDAKİ TECRÜBELİ İSMİ GETİRİYOR

Bu görüşmede 66 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı, kadroya adeta bayıldığı ve sarı-lacivertlilerin iyi bir ekip olduğunu belirttiği aktarıldı.

Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Spalletti, 2022-23 sezonunda Napoli'yi 33 yıl sonra Serie A'da şampiyon yaparak tarihe geçmişti.

Kaynak: Haber Merkezi