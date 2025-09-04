Napoli’nin 33 Yıllık Şampiyonluk Hasretine Son Vermişti! Ali Koç Dünyaca Ünlü Antrenörü Fenerbahçe’nin Başına Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun
Jose Mourinho sonrası teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe’den sürpriz bir hamle geldi. Teknik patron koltuğuna getirilmesi beklenen isimlerin başında Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ilk sırada yer alıyordu ancak sarı-lacivertli yönetim sağ gösterip sol vurdu. Başkan Ali Koç, Napoli’nin 33 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Luciano Spalletti’yi gündemine aldı.
Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı hız kesmeden sürüyor. Takımın başına tecrübeli bir ismi getirmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Luciano Spalletti’yi gündemine aldı. Jose Mourinho sonrası adaylar arasında öne çıkan deneyimli çalıştırıcıyla sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Devin Özek'in temas kurduğu öğrenildi.
YÖNETİM RESMİ GÖRÜŞME YAPTI
Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Ederson gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, Spalletti ile iletişime geçti. Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, İtalyan hoca ile görüşme gerçekleştirdi.
NAPOLI’NİN 33 YILLIK ŞAMPİYONLUK HASRETİNE SON VERMİŞTİ! ALİ KOÇ 66 YAŞINDAKİ TECRÜBELİ İSMİ GETİRİYOR
Bu görüşmede 66 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı, kadroya adeta bayıldığı ve sarı-lacivertlilerin iyi bir ekip olduğunu belirttiği aktarıldı.
Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Spalletti, 2022-23 sezonunda Napoli'yi 33 yıl sonra Serie A'da şampiyon yaparak tarihe geçmişti.
Kaynak: Haber Merkezi