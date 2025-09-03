12 Dev Adam Destan Yazdı! A Milliler'den Namağlup Grup Zaferi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

EuroBasket 2025 A Grubu’nda mücadele eden 12 Dev Adam, grup aşamasındaki son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk yarıyı 46-49 geride kapatan milliler, özellikle üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koydu ve maçı lehine çevirmeyi başardı.

Liderliği belirleyecek bu kritik mücadelede Ay yıldızlılar, ikinci yarıdaki üstün performansıyla maçı 95-90 kazanarak hem liderliği aldı hem de turnuvada namağlup unvanını korudu.

ALPEREN ŞOV YAPTI

Maçın yıldızı Alperen Şengün oldu. NBA’de de dikkat çeken genç oyuncu, 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist ile liderlik performansı sergiledi. Kritik anlarda sorumluluk alan Alperen, galibiyetin mimarı oldu.

GRUBU LİDER KAPATTIK

Bu sonuçla birlikte 12 Dev Adam, gruptaki beş maçını da kazanarak A Grubu'nu lider olarak tamamladı. Sırbistan ise dört galibiyetle ikinci sırada yer aldı. Milliler, son 16 turunda B Grubu’nu dördüncü sırada tamamlayan İsveç ile eşleşti. Karşılaşma, 6 Eylül tarihinde yine Riga’da oynanacak.