Galatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Okan Buruk’un Prensi Topladı Bavulunu Gidiyor: Bülent Uygun Önümüzdeki Haftayı İşaret Ederek Kara Haberi Verdi

Deneyimli teknik direktör Bülent Uygun, Galatasaray’da yaşanan son durumları değerlendirdi. Özellikle Barış Alper Yılmaz’ın geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Uygun, önümüzdeki haftayı işaret ederek kara haberi verdi.

Son Güncelleme:
Galatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Okan Buruk’un Prensi Topladı Bavulunu Gidiyor: Bülent Uygun Önümüzdeki Haftayı İşaret Ederek Kara Haberi Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da transfer gelişmeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır’ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı ekipte gözler gidecek isimlere çevrildi. Taraftarların gözü ise Barış Alper Yılmaz oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar ‘Barış Alper Galatasaray’dan ayrılacak mı?’ sorusunu araştırırken deneyimli teknik direktör Bülent Uygun’dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY’DAN AYRILACAK MI?

Milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı 35 milyon euroya Suudi ekibi NEOM'a satmayan sarı kırmızılı kulüp, Suudi Arabistan'dan gelen 40 milyon euroluk son teklifi de yeterli bulmadı.

Şimdilik takımda kalan ve ismi Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya bildirilen Barış Alper Yılmaz için Bülent Uygun'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Galatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Okan Buruk’un Prensi Topladı Bavulunu Gidiyor: Bülent Uygun Önümüzdeki Haftayı İşaret Ederek Kara Haberi Verdi - Resim : 1

İLKAY’I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Sarı kırmızılı takımın İlkay Gündoğan transferini değerlendiren Uygun, "İlkay Gündoğan'ı aldılar. Büyük bir sürpriz oldu. Ben gelmez diye düşünüyordum. Çok klas bir futbolcu. Galatasaray'ın ihtiyacı da vardı. Hem 10 numara oynuyor hem 6 numaradan geçiş yapıyor. Belki Torreira gibi pres yapmaz ama oyun geçişleri, oyun zekası ve gol paslarıyla ön tarafı çok rahatlatır. İlkay çok büyük bir transfer" dedi.

BÜLENT UYGUN KARA HABERİ VERDİ: ‘ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GİTMİŞ OLUR’

Barış Alper Yılmaz'a gelen teklif hakkında da konuşan Bülent Uygun, "Barış büyük bir ihtimalle gitti, kalmaz. O paraların geldiği bir ortamda önümüzdeki hafta gitmiş olur" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Okan Buruk’un Prensi Topladı Bavulunu Gidiyor: Bülent Uygun Önümüzdeki Haftayı İşaret Ederek Kara Haberi Verdi - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Barış Alper Yılmaz Galatasaray
Son Güncelleme:
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tek Tek Hesaplayıp Güzel Haberi Verdi: Emeklilere 2 Ayda 703 TL Zam Yolda Emeklilere 2 Ayda 703 TL Zam Yolda
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Kadrosu Belli Oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Kadrosu Belli Oldu
12 Dev Adam Destan Yazdı! A Milliler'den Namağlup Grup Zaferi 12 Dev Adam Destan Yazdı! A Milliler'den Namağlup Grup Zaferi
4 Eylül 2025 Burç Yorumları: Eski Defterler Ansızın Açılacak 4 Eylül 2025 Burç Yorumları: Eski Defterler Ansızın Açılacak
ÇOK OKUNANLAR
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti
Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı