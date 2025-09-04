Galatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Okan Buruk’un Prensi Topladı Bavulunu Gidiyor: Bülent Uygun Önümüzdeki Haftayı İşaret Ederek Kara Haberi Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da transfer gelişmeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır’ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı ekipte gözler gidecek isimlere çevrildi. Taraftarların gözü ise Barış Alper Yılmaz oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar ‘Barış Alper Galatasaray’dan ayrılacak mı?’ sorusunu araştırırken deneyimli teknik direktör Bülent Uygun’dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY’DAN AYRILACAK MI?

Milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı 35 milyon euroya Suudi ekibi NEOM'a satmayan sarı kırmızılı kulüp, Suudi Arabistan'dan gelen 40 milyon euroluk son teklifi de yeterli bulmadı.

Şimdilik takımda kalan ve ismi Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya bildirilen Barış Alper Yılmaz için Bülent Uygun'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

İLKAY’I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Sarı kırmızılı takımın İlkay Gündoğan transferini değerlendiren Uygun, "İlkay Gündoğan'ı aldılar. Büyük bir sürpriz oldu. Ben gelmez diye düşünüyordum. Çok klas bir futbolcu. Galatasaray'ın ihtiyacı da vardı. Hem 10 numara oynuyor hem 6 numaradan geçiş yapıyor. Belki Torreira gibi pres yapmaz ama oyun geçişleri, oyun zekası ve gol paslarıyla ön tarafı çok rahatlatır. İlkay çok büyük bir transfer" dedi.

BÜLENT UYGUN KARA HABERİ VERDİ: ‘ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GİTMİŞ OLUR’

Barış Alper Yılmaz'a gelen teklif hakkında da konuşan Bülent Uygun, "Barış büyük bir ihtimalle gitti, kalmaz. O paraların geldiği bir ortamda önümüzdeki hafta gitmiş olur" ifadelerini kullandı.

