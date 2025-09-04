Ve Yılın İmzası! Takımın Yeni Forveti Aboubakar Oldu: İşte Yeni Takımı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ardından Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da forma giyen Vincent Aboubakar’ın yeni adresi belli oldu. Adı sık sık transfer listesinde anılan Aboubakar, yılın imzasını atıyor. İşte Vincent Aboubakar transferinin detayları…

Süper Lig devi Beşiktaş’ın efsanevi ismi Vincent Aboubakar, yılın imzasını atıyor. 33 yaşındaki forvet İran kulübüyle anlaştı.

Daha önce Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen golcü futbolcu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu.

ABOUBAKAR’DAN YILIN İMZASI

Africafoot'un özel haberine göre, 33 yaşındaki Kamerunlu forvet, İran'ın köklü kulüplerinden Esteghlal FC ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmada ayrıca bir yıllık da opsiyon bulunuyor. Aboubakar, Hatayspor'dan 9 Mayıs 2025'te ayrıldıktan sonra bir süredir kulüpsüz durumdaydı.

BİR YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI! TAKIMIN YENİ FORVETİ OLACAK

Geçtiğimiz günlerde Wydad Casablanca ve Kocaelispor gibi kulüplerin de transfer etmek istediği tecrübeli oyuncuya imzayı attıran taraf Esteghlal oldu. Kariyerinde FC Porto, Al Nassr ve Beşiktaş gibi önemli takımlarda forma giyen ve büyük başarılara imza atan Aboubakar'ın piyasa değeri, eski parlak günlerinden uzaklaşarak 1.2 milyon Euro'ya kadar düştü.

Aboubakar, geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla çıktığı 28 maçta 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

