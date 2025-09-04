Süper Lig’de Yılın Transferi! Takımın Yeni Forveti Alexander Sörloth: İstanbul’a İmzaya Geliyor

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ardından Avrupa’ya transfer olan Alexander Sörloth, tekrardan Türkiye’ye dönüş yapıyor. Norveçli golcü Süper Lig devine transfer oluyor. Artık takımın yeni forveti olacak. İşte Alexander Sörloth transfer haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Süper Lig’de Yılın Transferi! Takımın Yeni Forveti Alexander Sörloth: İstanbul’a İmzaya Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de transfer gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Trabzonspor’un efsanesi olarak Türkiye’den ayrılan Alexander Sörloth, Süper Lig devine transfer oluyor.

Fenerbahçe, Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmayı planlıyor. Al-Hilal'in En-Nesyri için 40 milyon euro civarında bir teklif hazırladığı belirtiliyor.

Süper Lig’de Yılın Transferi! Takımın Yeni Forveti Alexander Sörloth: İstanbul’a İmzaya Geliyor - Resim : 1

EN-NESYRI GİDİYOR SORLOTH GELİYOR

Süper Lig devi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin olası ayrılığı sonrası forvet hattı için harekete geçti. Yönetim, Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kadroya katmak için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

40 MİLYON EURO TEKLİF EDİYORLAR

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, uzun süredir transfer listesinde bulunan Victor Osimhen'i Galatasaray'a kaptırınca rotasını Süper Lig'e çevirdi. Arap ekibinin, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri için yaklaşık 40 milyon euro civarında bir teklif hazırladığı ileri sürüldü.

Süper Lig’de Yılın Transferi! Takımın Yeni Forveti Alexander Sörloth: İstanbul’a İmzaya Geliyor - Resim : 2

Fenerbahçe yönetimi ise Faslı yıldızın ayrılığı ihtimaline karşı şimdiden alternatif arayışına başladı. İspanya medyasında yer alan EstoEsAtleti haberine göre, En-Nesyri'nin transferi gerçekleşirse sarı-lacivertliler gözünü Alexander Sörloth'a çevirecek. Norveçli forvetin güçlü fiziği ve Süper Lig deneyimi, Kanarya'nın öncelikli tercihleri arasında öne çıkıyor.

Ve Yılın İmzası! Takımın Yeni Forveti Aboubakar Oldu: İşte Yeni TakımıVe Yılın İmzası! Takımın Yeni Forveti Aboubakar Oldu: İşte Yeni TakımıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe transfer
Son Güncelleme:
Ve Yılın İmzası! Takımın Yeni Forveti Aboubakar Oldu: İşte Yeni Takımı
Takımın Yeni Forveti Aboubakar
Süper Lig’de Yılın Transferi! Takımın Yeni Forveti Alexander Sörloth: İstanbul’a İmzaya Geliyor
Süper Lig Devinden Sörloth Bombası
Filenin Sultanları Yarı Finalde! ABD'ye Geçit Yok
Filenin Sultanları Yarı Finalde!
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’ Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
İstanbul Kongresi Kararının Ardından... CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor!
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar