Süper Lig’de Yılın Transferi! Takımın Yeni Forveti Alexander Sörloth: İstanbul’a İmzaya Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de transfer gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Trabzonspor’un efsanesi olarak Türkiye’den ayrılan Alexander Sörloth, Süper Lig devine transfer oluyor.

Fenerbahçe, Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmayı planlıyor. Al-Hilal'in En-Nesyri için 40 milyon euro civarında bir teklif hazırladığı belirtiliyor.

EN-NESYRI GİDİYOR SORLOTH GELİYOR

Süper Lig devi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin olası ayrılığı sonrası forvet hattı için harekete geçti. Yönetim, Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kadroya katmak için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

40 MİLYON EURO TEKLİF EDİYORLAR

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, uzun süredir transfer listesinde bulunan Victor Osimhen'i Galatasaray'a kaptırınca rotasını Süper Lig'e çevirdi. Arap ekibinin, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri için yaklaşık 40 milyon euro civarında bir teklif hazırladığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe yönetimi ise Faslı yıldızın ayrılığı ihtimaline karşı şimdiden alternatif arayışına başladı. İspanya medyasında yer alan EstoEsAtleti haberine göre, En-Nesyri'nin transferi gerçekleşirse sarı-lacivertliler gözünü Alexander Sörloth'a çevirecek. Norveçli forvetin güçlü fiziği ve Süper Lig deneyimi, Kanarya'nın öncelikli tercihleri arasında öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi