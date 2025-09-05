Alaattin Köseler 187 Gün Sonra Özgür... Tahliye Sonrası Duygulandıran Anlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sonucu tutuklanan başkanlardan olan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve beraberindeki 12 tutuklu isim, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan duruşmanın üçüncü gününde dün gece yarısı tahliye edildi. Tahliye yazısı sabah 09.30 sıralarında cezaevine ulaşan Köseler, bir süre sonra özgürlüğüne kavuştu. 187 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Köseler, cezaevi önünde kendisini karşılayan yakınlarına sarıldı.

'DERHAL GÖREVİNE DÖNMELİ'

Köseler'in tahliyesi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de bir açıklama yaptı. Hukukun keyfi işleyemeyeceğini vurgulayan Zeybek, "3 Mart’tan bu yana hukuksuzca özgürlüğü gasp edilen Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler tahliye edildi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ancak bir kez daha dikkat çekiyoruz... Evrensel hukuk kurallarına uyun ve adaletli olun. Alaattin başkanımız derhal görevine dönmeli, halkın iradesi yerine konmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek

Hak yerini bulup adalet sağlanana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı, sözlerini "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte, haksız ve hukuksuzca tutuklanan yol arkadaşlarımızı da geri alacağız" şeklinde tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında evi basılarak gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, söz konusu soruşturma için 26 kişi hakkında hakkında değişik suçlamalarla iddianame hazırlamış, iddianamede, Köseler ve beraberindeki 25 kişi için 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: ANKA