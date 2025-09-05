Gürsel Tekin’in Kayyım Heyeti Sarsılıyor: 1 İsim Daha Çekildi!

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne atanan Gürsel Tekin’in kayyım heyeti dağılıyor. Hasan Babacan’ın ardından 1 isim daha çekildiğini duyurdu.

Gürsel Tekin’in Kayyım Heyeti Sarsılıyor: 1 İsim Daha Çekildi!
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimi'ni düşürmesinin ardından, geçici yönetim oluşturmak üzere Gürsel Tekin başkanlığında bir kayyım heyeti atanmıştı. Ancak, hem genel merkezde hem de tabanda yükselen tepkilerin ardından heyetteki isimler çekilmeye başladı. Tekin'in bugün görüntülü bir mesajla atanmasına ilişkin açıklamada yer alan 2 isim görevden çekildi. Hasan Babacan’ın ardından Müjdat Gürbüz de görevi bıraktığını Radyo Sputnik'ten gazeteci Mustafa Hoş’a açıkladı.

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Özellikle Gürsel Tekin’in, mahkeme kararı sonrası başkanlık görevine fiilen başlaması, büyük tepki çekiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki yaptığı açıklamada, "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez. Baba ocağında kimse Saray'ın verdiği kayyımluk görevini kabul edemez. Kabul ederse karşılaşacağı muamele budur" demişti.

Gürsel Tekin Kayyım
