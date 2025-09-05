Gürsel Tekin’in Kayyım Heyeti Sarsılıyor: 1 İsim Daha Çekildi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimi'ni düşürmesinin ardından, geçici yönetim oluşturmak üzere Gürsel Tekin başkanlığında bir kayyım heyeti atanmıştı. Ancak, hem genel merkezde hem de tabanda yükselen tepkilerin ardından heyetteki isimler çekilmeye başladı. Tekin'in bugün görüntülü bir mesajla atanmasına ilişkin açıklamada yer alan 2 isim görevden çekildi. Hasan Babacan’ın ardından Müjdat Gürbüz de görevi bıraktığını Radyo Sputnik'ten gazeteci Mustafa Hoş’a açıkladı.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl yönetimine atanan kayyum Müjdat Gürbüz, görevden geri çekildiğini açıkladı@mustafahos#Makroses #SONDAKIKA pic.twitter.com/fABFz43ch7 — Makro Ses (@makrosestv) September 5, 2025

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Özellikle Gürsel Tekin’in, mahkeme kararı sonrası başkanlık görevine fiilen başlaması, büyük tepki çekiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki yaptığı açıklamada, "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez. Baba ocağında kimse Saray'ın verdiği kayyımluk görevini kabul edemez. Kabul ederse karşılaşacağı muamele budur" demişti.