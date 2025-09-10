Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davası Ertelendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla yargılandığı dava 24 Aralık'a ertelendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası 24 Aralık'a ertelendi.

Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davası Ertelendi - Resim : 1

Ümit Özdağ duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Benle ilgili hakaret davası önce resen açıldı. Bugünkü noktaya geldik. Savcı verdiği mütalaada cezalandırılmamı istiyor. Hakaret iddiasında ısrar ediyor. Avukatlarım ve ben de yazılı savunma süre istedik. Emsal kararları tek tek ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Ümit Özdağ Zafer Partisi
