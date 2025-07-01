Zafer Partisi'nden 'Saraçhane' Hamlesi! Ümit Özdağ Açıkladı, İşte Kararın Nedeni...

Zafer Partisi, CHP’nin bugün Saraçhane’de düzenleyeceği mitinge parti teşkilatının katılmamasını istedi. Karar, Leman dergisi karikatürüne yönelik meydana gelebilecek 'provokasyon' endişeleri ve mitingin Zafer Partisi’nin etkinliği olmaması gerekçesiyle alındı.

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Zafer Partisi'nden 'Saraçhane' Hamlesi! Ümit Özdağ Açıkladı, İşte Kararın Nedeni...
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Zafer Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) bu akşam Saraçhane’de düzenlemeyi planladığı mitinge parti teşkilatının katılmamasını kararlaştırdı. Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat’ın imzasını taşıyan ve parti İstanbul İl Başkanlığı’na gönderilen yazıda, “Bugün yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi’nin Saraçhane’deki etkinliğine, Zafer Partisi teşkilatlarından hiç kimse katılmayacaktır” ifadeleri yer aldı. Yazıda, tüm ilçe başkanlıklarına bu yönde talimat verilmesinin de talep edildiği belirtildi.

İŞTE KARARIN GEREKÇESİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kararın gerekçesini açıklarken, Leman dergisinde yayımlanan ve tepki çeken bir karikatürün ardından ortaya çıkan provokasyon risklerine dikkat çekti. Özdağ, “Leman’daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane’ye taşınma ihtimali nedeniyle teşkilatın mitinge katılmamasını istedim. Ayrıca bu, CHP mitingi, bizim değil” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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