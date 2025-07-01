CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan Kabotaj Bayramı Mesajı: 'Gururla Kutluyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi Millî Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bağcıoğlu “Kabotaj hakkı, Türk bayraklı gemilerle sınırlı kalsa da, bu hizmetlerin stratejik önemi göz ardı edilmemelidir. Denizlerde egemenliğimizin 99. yılında Kabotaj Bayramı’nı gururla kutluyoruz” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan Kabotaj Bayramı Mesajı: 'Gururla Kutluyoruz'
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan CHP Millî Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, günün önemine vurgu yaptı.

Bağcıoğlu, denizciliğin Türkiye’nin stratejik önceliklerinden biri haline getirilmesi gerektiğini belirterek, sektörün yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Yankı Bağcıoğlu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Türkiye’nin denizcilik tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamlı gün, Türk kara sularında, nehir ve göllerimizde gemi işletme, taşıma ve deniz ticareti yapma hakkının, yani kabotaj hakkının, yabancılardan alınarak Türk milletine devredilmesinin sembolüdür.
CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan Kabotaj Bayramı Mesajı: 'Gururla Kutluyoruz' - Resim : 1

'DENİZCİLİK İÇİN SAĞLAM BİR ZEMİN'

1926 yılında yürürlüğe giren 815 sayılı Kabotaj Kanunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal egemenlik ve ekonomik bağımsızlık vizyonunun denizlerdeki yansımasıdır. Bu kanunla Türk milleti, kendi sularında egemenlik hakkını geri kazanmış; denizcilik sektörünün gelişimi için sağlam bir zemin oluşturulmuştur.

'STRATEJİK ÖNEMİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Ancak son yıllarda, Kabotaj Kanunu’nun ruhuna aykırı nitelikte görülebilecek bazı uygulamalar endişe vericidir. Özellikle limanlarımızın özelleştirilmesi sürecinde, kamusal denetim ve stratejik bütünlük zayıflatılmış, bu durum denizcilik güvenliğimiz ve milli çıkarlarımız açısından riskler doğurmuştur. İstanbul ve Çanakkale Boğazları dışındaki birçok limanda römorkaj ve kılavuzluk hizmetlerinin özel sektöre devredilmesi, kamu yararı ve milli egemenlik ilkeleriyle çelişebilecek nitelikte gelişmelerdir. Kabotaj hakkı, Türk bayraklı gemilerle sınırlı kalsa da, bu hizmetlerin stratejik önemi göz ardı edilmemelidir.

CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan Kabotaj Bayramı Mesajı: 'Gururla Kutluyoruz' - Resim : 2

'BAĞIMSIZLIĞIN DİRENCİNİN TEMELİ'

Tarih boyunca donanmamız ile ticaret filomuz, Kurtuluş Savaşı’ndan itibaren uyum ve dayanışma içinde bir bütün olarak hareket etmiştir. Bu bütünlük, milletimizin denizlerdeki bağımsızlığının ve direncinin temelidir. Ancak bugün, bu tarihi denge ve birlik anlayışı çeşitli uygulamalarla tehdit altına girmiştir.

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