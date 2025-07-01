CHP'nin Kurultay Davasında Flaş Gelişme
CHP'nin 38'inci kurultayına ilişkin açılan davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
CHP’nin 38’inci kurultayında şaibe olduğu iddiasıyla açılan davada flaş bir gelişme yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir açıklama yaparak, şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112. maddesine aykırılık suçundan yargılanmaları talebiyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada Mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla kaldırıldığını bildirdi.
NE OLMUŞTU?
CHP’ye açılan kurultay iptali davası, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılmış ve mahkeme duruşmayı 8 Eylül’e ertelemişti.
Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, “görevsizlik kararına yapılan itirazın kesinleşmesinin beklenmesine” hükmetmişti.
Kaynak: ANKA
Son Güncelleme: