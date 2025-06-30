CHP'nin Kurultay Davası Eylül'e Ertelendi, Borsada Pozitif Rüzgarlar Esti

BloombergHT'nin haberine göre mahkeme kararının ardından Borsa İstanbul'da yükseliş hız kazandı. Güne yüzde 0,51 artışla başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 3'ü aşan bir sıçrama ile 9.615 puanı gördü. Bankacılık endeksi ise yüzde 6'yı aşkın prim yaptı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 300 baz puanın altına indi.