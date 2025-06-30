CHP'nin Kurultay Davası Eylül'e Ertelendi, Borsada Pozitif Rüzgarlar Esti
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davada karar ertelendi, piyasalar rahatladı. Mahkemenin 8 Eylül 2025'e erteleme kararı sonrası borsada yükseliş hızlandı, Türkiye'nin risk primi 300 baz puanın altına indi.
Kaynak: BloombergHT
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararının kesinleşmesini beklemek üzere davayı 8 Eylül 2025'e erteledi.
CHP'nin hem 38. Olağan Kurultayı hem de 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal talebiyle yürüyen dava sürecinin ertelenmesi, yurt içi piyasalarda olumlu yankı buldu.
BloombergHT'nin haberine göre mahkeme kararının ardından Borsa İstanbul'da yükseliş hız kazandı. Güne yüzde 0,51 artışla başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 3'ü aşan bir sıçrama ile 9.615 puanı gördü. Bankacılık endeksi ise yüzde 6'yı aşkın prim yaptı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 300 baz puanın altına indi.
Piyasa uzmanları, mahkemenin erteleme kararını siyasi tansiyonun geçici olarak düşmesi yönünde yorumladı. Monex Europe Makro Araştırma Başkanı Nick Rees, "Kararın ertelenmesiyle belirsizlik azaldı ve bu da lira için geçici bir güçlenme sağlıyor" ifadelerini kullandı.