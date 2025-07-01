CHP'li Mahmut Tanal'dan Pikaçu'ya Özel Davet: 'Sen Gel, Barikatları Ben Kaldıracağım'

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Saraçhane’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki için düzenlenen mitinglerde görüntülenen ve gündem olan ‘Pikaçu’ için bir mesaj yayınladı.

'SENİ BEKLİYORUM'

Bu akşam Saraçhane’de düzenlenecek olan miting için yola çıktığı görüntüleri paylaşan Pikaçu’nun videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Mahmut Tanal “Sen gel, önüne çıkan barikatları ben kaldıracağım. Saraçhane’de seni bekliyorum” notunu düştü.

Tanal’ın paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken paylaşımın altına “Büyük adamsın vekilim”, “Abi ço tatlısın”, “Ben de geleyim mi vekilim?” gibi yorumlar yapıldı.

Sen gel,

önüne çıkan barikatları ben kaldıracağım.

Saraçhane’de seni bekliyorum. https://t.co/TgegSvGtIf — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) July 1, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren vatandaşlar, Saraçhane önünde toplanarak eylem yapmışlardı.

GÜNDEM OLMUŞTU

Vatandaşların kamerasına yansıyan bir görüntüde ise İmamoğlu için eyleme katılan bir başka vatandaş, üstündeki Pikachu kostümüyle görüntülenmişti. Eylemlerin sembolü haline gelen Pikaçu sosyal medyada gündem olmuştu.