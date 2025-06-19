Ümit Özdağ'dan Ezber Bozan 'Selahattin Demirtaş' Çıkışı: 'Sahip Olduğum Haklara Sahip Olmalı'

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“Zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla 21 Ocak'ta tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yargılandığı davada 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının ardından tahliye edilen Özdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

NOW TV canlı yayınına katılan Özdağ, kendisine, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ne düşündüğü sorulması üzerine adil yargılanma ilkesine vurgu yaptı. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

'HAKKINDAKİ MÜTALAA BİR SENEDİR YAZILMIYOR'

“Demirtaş'ın zihniyetiyle politik olarak hayatım boyunca mücadele ettim ve sonuna kadar da edeceğim. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yurttaşı olarak benim sahip olduğum haklara o da sahip olmalı. Hakkındaki mütalaa bir senedir yazılmıyor, bu devletin saygınlığıyla ilgili bir mesele."

'3 AY İDRAR KOKUSUYLA UYUDUM'

Özdağ, Silivri Cezaevi’nin organize suç ve terör suçluları için uygun olduğunu, ancak muhalif siyasetçilerin bu koşullarda tutulmasının yanlış olduğunu belirtti. Kendi cezaevi deneyiminden örnek veren Özdağ, “Hücremin yanında kanalizasyon vardı, üç ay idrar kokusuyla uyudum. Bu kurallar siyasetçiler için değişmeli. Doğrusu tutuksuz yargılama” dedi.

'MAĞDURİYET SİYASİ BİR DİNAMİK YARATIYOR'

Ekrem İmamoğlu ve diğer siyasetçilerin tutuklu soruşturulmasının yanlış olduğunu savunan Özdağ, bu durumun güçlü bir mağduriyet duygusu yarattığını ve bunun siyasi bir dinamik oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: NOW TV