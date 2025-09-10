CHP’de Kriz Derinleşiyor… Başarır’dan Kılıçdaroğlu’na Sitem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanması ve İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınmasının ardından CHP’de sular durulmuyor. Gürsel Tekin, 8 Eylül’de polis eşliğinde binaya girdi. Bu gelişme sonrası partide ciddi bir kriz yaşandı. Tekin’in göreve gelmesi sadece İstanbul il örgütünü değil, genel merkez çevresini de hareketlendirdi. Özellikle partinin eski genel başkanları kayyım kararına tepki gösterirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliği dikkat çekiyor.

‘KEMAL BEY'DEN DE BEKLERDİM’

Konuya ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaşananlara ilişkin tepkisini SÖZCÜ TV’de dile getirdi.

Katıldığı Nokta Atışı programında çok sert ifadeler kullanan Başarır, parti yönetiminin sessizliğini eleştirerek, “CHP'nin kayyumlara teslim olmadığını olmayacağını söylemesini isterdim beklerdim. Bunu Murat Bey, Hikmet Bey yaptı. Altan Bey yaşasa o da yapardı. Burada nefesim düğümleniyor. Ben Kemal Bey'den de beklerdim. Biz onunla çalıştık. Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 8 saat uyuyamadım. Sinir krizleri geçirdim. Onun partisine evlatlarına sahip çıkmasını beklerdim ama bu süreçte bir kelime bile tweet atılmadı” sözleriyle tepki gösterdi.

‘ANLAYAN HER ŞEYİ ANLADI’

Başarır, sözlerinin devamında örgüt içindeki kırılmaya işaret ederek, “Bugün bizim 102. kuruluş yıl dönümümüz Gazi Mustafa Kemalden Özele kadar hep kıymet verdik kıymet gördük. Altan Bey'i gördüğüm yerde hep zorla elini öptüm. Bununla onur ve gurur duyuyorum ama bunu yapar mısın birileri için desen yapmam. Anlayan her şeyi anladı yapmam” dedi.

Gözaltına alınan, darp edilen partililere de dikkat çeken Başarır, yaşanan polis müdahalesine tepki gösterdi: "Hak etmedik biz bunu. Sayın Özgür Özel hak etmedi. Herkes AKP-MHP'ye oy verenler herkes geçmiş olsun dedi bize. Türkiye'ye yapıldı bu muamele bize yapılmadı. Bakın tırnağına zarar gelse bugün dünyayı yıkarım. Evinin önünde beklerim. Evlatları dayak yedi, üzerinden geçti polisler, basarak gittiler. Ben yerdeydim 50 kişi kafama gözüme basarak gitti. 13 yıl boyunca onun için ağlayan insanlar dayak yedi. 12 saat su sokmadılar oraya. Sizce üzülmeyeyim mi?"

‘BU KADAR MI KIYMETLİ KOLTUK?’

Partide koltuk kavgasına dönüşen süreçten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Başarır, “Yıllarca beraber yürüdüğümüz kadın kollarından arkadaşlarımız gazlara maruz kaldılar. Ne kadar önemli bu koltuk? Benim için önemli değil. Ülkemden önemli değil. Bu kadar mı kıymetli bu koltuk. Olmuyorsa olmuyor kardeşim. Bu kin bu nefret koltuk içinse ben çok üzülüyorum. Bunları dayanamadığım için söylüyorum. Belki hiç konuşmamam gereken şeyler ama dayanamıyorum artık" şeklinde konuştu.





Kaynak: Sözcü TV