'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne?

Daha önce kulislerde genel başkanlık görevine sıcak baktığı konuşulan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki yeni kulis dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olması beklenmiyor. Ancak Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimlerin kendi Parti Meclisi (PM) listesini çıkarabileceği konuşuluyor.

Son Güncelleme:
'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’ni iptal etmesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin’i ataması sonrasında Ankara kulislerinde Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi anılmaya başlandı.

'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne? - Resim : 1
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Daha önce genel başkanlık görevini yeniden üstlenmeye sıcak baktığı öne sürülen Kılıçdaoğlu ile ilgili yeni bir kulis dikkat çekti.

T24’te yer alan habere göre, CHP kulislerinde konuşulanlara göre, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olması beklenmiyor. Ancak Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimlerin kendi Parti Meclisi (PM) listesini çıkarabileceği konuşuluyor.

'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne? - Resim : 2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

21 EYLÜL’DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara'da 15 Eylül'de görülecek kritik kurultay davası öncesinde olası bir kayyım atamasına karşı hamle yaparak, 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı.

CHP'li kurmaylar, "15 Eylül'de kayyım atansa bile koltukta ancak 1 hafta oturabilir" değerlendirmesini yapıyor.

'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne? - Resim : 3
Kayyım olarak atanan Gürsel Tekin

BİR ÖNCEKİ ‘KILIÇDAROĞU’ KULİSİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, il kongresindeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak, yerine Gürsel Tekin’i kayyım olarak atamıştı. Bu kararın ardından kulis bilgilerine göre, mutlak butlan kararı çıkması halinde, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden devreye girebileceği iddia edilmişti

İddialara göre Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevini üstlenmeye sıcak bakıyor ve olası bir iç parti krizini kısa sürede kontrol altına almayı hedefliyor.

Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı: Mahkemeden Mutlak Butlan Kararı Gelirse Ne Olacak? Yeni Parti Kuracak mı?Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı: Mahkemeden Mutlak Butlan Kararı Gelirse Ne Olacak? Yeni Parti Kuracak mı?Siyaset

Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' AçıklamasıÖzgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' AçıklamasıSiyaset

Kaynak: t24

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
Son Güncelleme:
Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı
Savcılık Tahliyesine İtiraz Etmişti: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Yeniden Tutuklandı Savcılık Tahliyesine İtiraz Etmişti: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Yeniden Tutuklandı
Dışarı Çıkacaklar Bir Daha Düşünün! Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Altın Rekora Doymuyor, Yatırımcıya Yeni Uyarı! İslam Memiş Tarih Vererek Açıkladı: Kasım Ayına Dikkat İslam Memiş Tarİh Vererek Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu! Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu!
Dışarı Çıkacaklar Bir Daha Düşünün! Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
CHP'li Vekillerin Mutlu Günü: Özgür Özel Nikah Şahidi Oldu CHP'li Vekillerin Mutlu Günü... Özgür Özel Nikah Şahidi
EuroBasket'te Mucize! Finlandiya Sırbistan'ı Devirdi, Çeyrek Final Biletini Aldı EuroBasket'te Mucize! Sırbistan'ı Devirdi, Çeyrek Final Biletini Aldı