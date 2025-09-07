Dışarı Çıkacaklar Bir Daha Düşünün! Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; bugün ülkenin birçok yerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Yağış beklenen bölgeler arasında Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz de bulunuyor. Ayrıca Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Dışarı Çıkacaklar Bir Daha Düşünün! Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Karaman haric), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Denizli'nin doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Ordu, Tokat, Osmaniye ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgar, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Denizli'nin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Göller Yöresi, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 16°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin(Zonguldak ve Bartın hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun ve Amasya hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

