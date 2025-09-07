CHP'li Vekillerin Mutlu Günü: Özgür Özel Nikah Şahidi Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

15 Eylül'deki kurultay iptal davası öncesi 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapılması için başvuruda bulunmasıyla gündemde olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam bir nikah törenine katıldı.

Partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in oğlu Asım Mert Meriç ile önceki dönem milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın kızı Fatma Deniz Yılmazkaya'nın nikahına katılan ana muhalefet lideri, çiftin nikah şahitliğini de yaptı.

Gaziantep'teki gerçekleşen nikah töreninde Özgür Özel, şahitleri olduğu genç çifte mutluluklar dilediğini ifade etti.

Diğer yandan Özel, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun babası Mehmet Reisoğlu'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla düzenlenen anmaya da katıldı.

Kaynak: AA