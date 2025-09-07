CHP'li Vekillerin Mutlu Günü: Özgür Özel Nikah Şahidi Oldu

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in oğlu Asım Mert Meriç ile önceki dönem milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın kızı Fatma Deniz Yılmazkaya çiftinin nikah şahidi oldu.

Son Güncelleme:
CHP'li Vekillerin Mutlu Günü: Özgür Özel Nikah Şahidi Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

15 Eylül'deki kurultay iptal davası öncesi 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapılması için başvuruda bulunmasıyla gündemde olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam bir nikah törenine katıldı.

CHP'li Vekillerin Mutlu Günü: Özgür Özel Nikah Şahidi Oldu - Resim : 1

Partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in oğlu Asım Mert Meriç ile önceki dönem milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın kızı Fatma Deniz Yılmazkaya'nın nikahına katılan ana muhalefet lideri, çiftin nikah şahitliğini de yaptı.

Gaziantep'teki gerçekleşen nikah töreninde Özgür Özel, şahitleri olduğu genç çifte mutluluklar dilediğini ifade etti.

CHP'li Vekillerin Mutlu Günü: Özgür Özel Nikah Şahidi Oldu - Resim : 2

Diğer yandan Özel, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun babası Mehmet Reisoğlu'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla düzenlenen anmaya da katıldı.

Özgür Özel'den Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'a Tebrik MesajıÖzgür Özel'den Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'a Tebrik MesajıGüncel
Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' AçıklamasıÖzgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' AçıklamasıSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Özgür Özel CHP
Son Güncelleme:
En Özgür Ruhlu Burçlar Belli Oldu En Özgür Ruhlu Burçlar Belli Oldu
Evde Tek Uygulamayla Pürüzlü Topuklara Veda Etmenin Yolu Açıklandı Evde Tek Uygulamayla Pürüzlü Topuklara Veda Etmenin Yolu Açıklandı
Parkta Korkunç Olay: 'Gürültü' Yapıyorsun' Dedi, Kan Döküldü Parkta Korkunç Olay: 'Gürültü' Yapıyorsun' Dedi, Kan Döküldü
Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu! Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu! Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu!
Dışarı Çıkacaklar Bir Daha Düşünün! Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
CHP'li Vekillerin Mutlu Günü: Özgür Özel Nikah Şahidi Oldu CHP'li Vekillerin Mutlu Günü... Özgür Özel Nikah Şahidi
EuroBasket'te Mucize! Finlandiya Sırbistan'ı Devirdi, Çeyrek Final Biletini Aldı EuroBasket'te Mucize! Sırbistan'ı Devirdi, Çeyrek Final Biletini Aldı