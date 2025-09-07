Parkta Korkunç Olay: 'Gürültü' Yapıyorsun' Dedi, Kan Döküldü
Kayseri'de bir parkta oturan şahıs, iddiaya göre çok ses çıkardıkları için uyardığı 6 kişilik grup tarafından darp edildi. Ardından ise bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan grup olay yerinden firar etti.
Son dönemde Türkiye'de şiddet olayları ve saldırılar artış gösterirken, toplumda da panik büyüyor. Kimse kendisini güvende hissetmezken, son olarak Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi 30 Ağustos Bulvarı İğde Parkı'nda korkunç bir saldırı meydana geldi.
H.B.Y. ile 6 kişilik bir grup arasında, iddiaya göre ses çıkardıkları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B.Y., 6 kişilik grup tarafından ilk olarak darp edilirken, daha sonra bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ ARANIYOR
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, olaydan sonra kaçan 6 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
