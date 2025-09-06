Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Olağanüstü kurultay' kararının neden alındığını açıklayan Özel, "Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığı'na bir kayyum atanırsa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanı'nın durduramadığı bir süreçtir bu. Ve 6 gün sonra parti seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, "Parti üzerindeki yargı eliyle yapılmaya çalışılan birtakım kurguların ardı arkası kesilmediği gibi İstanbul İl Kongremizi iptal ettiler" dedi.

"Ayın 15'inde duruşmamız var" diyen Özel, "Türkiye'deki tüm delegeler kendi imzalarıyla noterlere giderek, seçimin kendi iradeleriyle yenilenmesini istiyorlar. Dün itibarıyla YSK kararından sonra bir başvuru yaptık. Geçen seferki siyasi bir hamleydi. Bu tamamen teknik ve hukuki bir hamle" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "15'inde bir karar olup partinin Genel Başkanlığı'na hiç tahmin etmiyorum ama tut ki İstanbul'daki mahkemenin kararı gibi burada partinin Genel Başkanlığı'na bir kayyum atansa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanı'nın durduramadığı bir süreçtir bu. Ve 6 gün sonra parti seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer."

