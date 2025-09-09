Gürsel Tekin 'Sürpriz Oldu' Demişti... 3 Gün Önceden Biliniyormuş

Gürsel Tekin kayyım atamasının kendisi için de sürpriz olduğunu açıklamıştı. Ancak CHP yönetimine kararın üç gün öncesinden iletildiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Gürsel Tekin 'Sürpriz Oldu' Demişti... 3 Gün Önceden Biliniyormuş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınarak yerine kayyum atanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Gazeteci Hilmi Hacaloğlu’nun YouTube programına konuk olan Günaydın, mahkeme kararından 3 gün önce kendisine Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanacağının söylendiğini ve kayyum listesini gördüğünü açıkladı.

Gürsel Tekin 'Sürpriz Oldu' Demişti... 3 Gün Önceden Biliniyormuş - Resim : 1

'DİLEKÇEYİ GÖRDÜM'

Bu bilgi kendisiyle paylaşıldığında, bunun ciddiye alınması gerektiğini belirten Günaydın, şöyle devam etti: "Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanacağının haberi bana 3 gün evvelden geldi. Dilekçeyi gördüm, dilekçedeki isimleri gördüm. isimleri ben tanımıyorum. Dediler ki -söyleneni söyleyeceğim- 'Gürsel Tekin ve saz arkadaşlarından bir liste oluşturmuşlar' diyerek gülümsedi bana bunu söyleyenler. Dedim ki 'bu liste oraya verilmişse biraz ciddiye almak gerekir.' Çünkü boş olmaz bu işler. Nitekim 3 gün sonra bu kayyım heyeti atandı."

CHP'lilerden Gürsel Tekin'e 'Kayyım' Resti! Taksim'e Bıraktığı 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' Yazılı Çelenk KaldırıldıCHP'lilerden Gürsel Tekin'e 'Kayyım' Resti! Taksim'e Bıraktığı 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' Yazılı Çelenk KaldırıldıGüncel

Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi'Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kayyım Gürsel Tekin CHP
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki
Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor
Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı! Ondan Kalan Son İzi de Sildi! Mauro Icardi, Wanda Nara'yı Komple Hayatından Çıkardı Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı
CHP’li Beykoz Belediye Başkan Vekili İstifa Etti! CHP’li Beykoz Belediye Başkan Vekili İstifa Etti!
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda… Tapu Sahiplerine 3 Ay Uyarısı
YSK'dan Kritik 'CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi' Kararı YSK'dan Kritik 'İstanbul' Kararı
Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha Eski CHP Liderinden Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'