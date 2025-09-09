Gürsel Tekin 'Sürpriz Oldu' Demişti... 3 Gün Önceden Biliniyormuş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınarak yerine kayyum atanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Gazeteci Hilmi Hacaloğlu’nun YouTube programına konuk olan Günaydın, mahkeme kararından 3 gün önce kendisine Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanacağının söylendiğini ve kayyum listesini gördüğünü açıkladı.

'DİLEKÇEYİ GÖRDÜM'

Bu bilgi kendisiyle paylaşıldığında, bunun ciddiye alınması gerektiğini belirten Günaydın, şöyle devam etti: "Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanacağının haberi bana 3 gün evvelden geldi. Dilekçeyi gördüm, dilekçedeki isimleri gördüm. isimleri ben tanımıyorum. Dediler ki -söyleneni söyleyeceğim- 'Gürsel Tekin ve saz arkadaşlarından bir liste oluşturmuşlar' diyerek gülümsedi bana bunu söyleyenler. Dedim ki 'bu liste oraya verilmişse biraz ciddiye almak gerekir.' Çünkü boş olmaz bu işler. Nitekim 3 gün sonra bu kayyım heyeti atandı."

