Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile TBMM’de görüştü. Bahçeli’nin talebiyle gerçekleşen 15 dakikalık görüşmede Yıldız'ın "Kayyum atanması doğru değil" dediği öğrenildi. Öte yandan Çetin, görüşme sonrası çok konuşulacak bir konuşmaya imza attı: "Kemal bey partinin başına geçmek istiyor. Ama öyle olursa sokağa dahi çıkamaz."

Eski CHP Genel Başkanı ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmelerden sonra bir dikkat çeken ziyarete daha imza attı.

GÖRÜŞMEYİ BAHÇELİ İSTEDİ

Çetin, bugün TBMM’de MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü. Görüşme 15 dakika sürdü. Görüşmeyi MHP lideri Bahçeli'nin istediği iddia edildi. Söz konusu iddiaları gazeteci Hilal Köylü şöyle dile getirdi:

"Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli ile görüşmesini bir anlamda İmamoğlu istiyor. 'Demokratik ülkelerde böyle olmaz' diyerek siyaset yapamadıklarını ve CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmaları gerektiğini belirtiyor. Bahçeli ise hukuk işlerinden sorumlu olduğu için Çetin'i Feti Yıldız'a yönlendiriyor. Bugünkü görüşmede hukuka dair konuların konuşulması bekleniyor."

BU AÇIKLAMA ÇOK KONUŞULACAK

Köylü'nün bu ifadelerinin yer aldığı videoyu ise Hikmet Çetin sosyal medya hesabından tekrar paylaşarak onaylamış oldu.

15 dakika süren görüşme sonrası Çetin'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığına göre, görüşme sonrası Çetin, "Kemal Bey hiç konuşmuyor. Partinin başına geçmek istiyor. Ama öyle olursa sokağa dahi çıkamaz" değerlendirmesinde bulundu.

MHP'li Yıldız ise görüşmede "Kayyum atanması doğru değil" dedi.

NE OLMUŞTU?

2 Eylül 2025 tarihinde, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etmişti. MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, baş başa gerçekleştirilen görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü ve Bahçeli’nin Çetin’i samimi bir şekilde uğurladığı belirtilmişti. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, iki ismin el ele poz vererek samimi bir görüntü sergilemesi dikkat çekmişti.

Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli'ye Sürpriz Ziyaretinde Ne Konuşuldu? Dikkat Çeken 'Alparslan Türkeş' Detayı

