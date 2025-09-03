Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli'ye Sürpriz Ziyaretinde Ne Konuşuldu? Dikkat Çeken 'Alparslan Türkeş' Detayı

CHP'nin eski genel başkanı Hikmet Çetin, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin perde arkasındaki Alparslan Türkeş detayı ise dikkat çekti.

Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli'ye Sürpriz Ziyaretinde Ne Konuşuldu? Dikkat Çeken 'Alparslan Türkeş' Detayı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığı sürpriz ziyaret Türkiye’nin gündemine oturdu. Ziyarette konuşulanlar ise merak konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından birçok mitingde CHP’nin yanında olan ve Özgür Özel yönetimine destek veren Hikmet Çetin’in Bahçeli’ye ziyareti MHP tarafından da ‘sürpriz’ olarak tanımlanmıştı.

DW Türkçe’den Kıvanç El, Çetin’in Bahçeli’ye, eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in sözlerini hatırlattığı iddia edildiği.

Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli'ye Sürpriz Ziyaretinde Ne Konuşuldu? Dikkat Çeken 'Alparslan Türkeş' Detayı - Resim : 1

'BAHÇELİ SESSİZ KALDI' İDDİASI

Çetin’in Alparslan Türkeş’in kendisine söylediği "Ülkede anarşiyi CHP ve MHP bitirir” sözlerini Bahçeli’ye hatırlattığı belirtilirdi.

Çetin’in, “Keşke bu olabilseydi” ifadelerini kullandığı ancak Bahçeli’nin bu konuda sessiz kaldığı iddia edildi.

Hikmet Çetin’den Devlet Bahçeli’ye Sürpriz ZiyaretHikmet Çetin’den Devlet Bahçeli’ye Sürpriz ZiyaretSiyaset

Kaynak: DW Türkçe

Etiketler
Hikmet Çetin Devlet Bahçeli MHP CHP
Türkiye’nin 81 İlinde Mağazası Bulunuyordu: Giyim Devi 450 Kişiyi Kapının Önüne Koydu! Türkiye'nin Giyim Devi 450 Kişiyi İşten Çıkardı
AKP'li Tayyar'dan Partisine Uyarı: '2017'deki Mühürsüz Oy Kararı Kaldırılırsa Ne Olur?' AKP'li Tayyar'dan Partisine Uyarı
MHP'li Feti Yıldız'dan Bu Kez 'Delil' Çıkışı: 'Hukuka Aykırı Delil Hükme Esas Alınamaz' MHP'li Feti Yıldız'dan Bu Kez 'Delil' Çıkışı
‘Verin Bana Ligin Yıldızı Yapıyım’ Demişti: Sergen Yalçın 7.5 Milyon Euroluk Yıldızı Beşiktaş’a Getiriyor! Hayırlı Uğurlu Olsun Sergen Yalçın Fenerbahçeli Yıldızı Kaptı
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Kongre İptali Kararının Ardından... CHP İstanbul İl Delegeleri'nden 'Olağanüstü Kongre' Hamlesi CHP İstanbul İl Delegeleri'nden Flaş Hamle
Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir' Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e Cevap
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi