Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli'ye Sürpriz Ziyaretinde Ne Konuşuldu? Dikkat Çeken 'Alparslan Türkeş' Detayı

CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığı sürpriz ziyaret Türkiye’nin gündemine oturdu. Ziyarette konuşulanlar ise merak konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından birçok mitingde CHP’nin yanında olan ve Özgür Özel yönetimine destek veren Hikmet Çetin’in Bahçeli’ye ziyareti MHP tarafından da ‘sürpriz’ olarak tanımlanmıştı.

DW Türkçe’den Kıvanç El, Çetin’in Bahçeli’ye, eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in sözlerini hatırlattığı iddia edildiği.

'BAHÇELİ SESSİZ KALDI' İDDİASI

Çetin’in Alparslan Türkeş’in kendisine söylediği "Ülkede anarşiyi CHP ve MHP bitirir” sözlerini Bahçeli’ye hatırlattığı belirtilirdi.

Çetin’in, “Keşke bu olabilseydi” ifadelerini kullandığı ancak Bahçeli’nin bu konuda sessiz kaldığı iddia edildi.

Kaynak: DW Türkçe