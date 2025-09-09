Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, dün il başkanlığı önünde yaşanan hareketli günün ardından bugün yeni bir açıklama yaptı. Parti binasının Sarıyer'den Bahçelievler'e taşınması gündemdeki yerini korurken, Tekin, resmi binanın Sarıyer'de olduğunu söyleyerek orada görev yapacağını söyledi.

'EL ELE VERECEĞİZ'

Partinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan Tekin, "Sayın genel başkanımızla da partimizin kuruluş felsefesine uygun şekilde el ele, kol kola vereceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda binaydı, şuydu buydu oydu hiçbirinin parçası olmayacağız. Ben ve arkadaşlarım görevimiz gereği yapılması gereken ne varsa kısa süre içerisinde yapacağız. Kamuoyu önüne çıkıp 'Görevimiz buydu, gereğini yaptık' deyip görevimize son vereceğiz." diye konuştu.

'ÖFKEMİZİ İÇİMİZE GÖMDÜK'

"Her ne kadar arkadaşlarımız bize kızgın olsa da biz öfkemizi içimize gömdük. Gün öfke günü, birbirimize laf yetiştirme günü değil. Bütün çabamız bu olacak." ifadelerini kullanan Tekin, "Yollardaki vatandaşların tepkisini ölçmeye çalıştım. Gelen sarılıyor, giden sarılıyor. Ben İstanbul’un bütün mahallelerini dolaşıyorum. Bütün uğraşımız partimizi en üst seviyeye çıkarmaktır." şeklinde konuştu.

Tekin, "Ben ve heyetteki arkadaşlarım hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok büyük çaba sarf ettik. O manzaraların yaşanmaması için 7 gün yedi düveli bir araya getirdik. Ama bizim inisiyatifimiz dışında yaşanan manzara en çok bizi üzdü. Genel merkezimiz ve partili arkadaşlarımızla da kucaklaşacağız. İyi çalışmalar olacak, kimse merak etmesin. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." dedi.

'RESMİ BİNAMIZ SARIYER'

Bina tartışmalarıyla ilgili konuşan Tekin, "Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bina tartışması içine girmek istemiyoruz. Yeter ki üstünde altı oklu, CHP yazan bina olsun, her yer bizimdir. Bize pet şişeler değil, kurşunlar bize işlemez." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Ama dostlarımı uyarmak istiyorum, yazar, çizer, gazeteci; yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin, yazmayın. Ne kadar zor bir görev üstlendiğimizi biliyorum ama söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır."

'DÜŞMANLARI ÇATLATACAĞIZ'

CHP'li yöneticilerle temas kurduğunu söyleyen Tekin, temasların devam edeceğini belirterek, "Partililerimizle kucaklaşacağız, düşmanları çatlatacağız. Genel başkanımızın programına dahil olacağız. Önümüzdeki günlerde pazarlarda olacağız, işimiz bunlar olacak. Genel başkanımızın programında olacağız. Benim ilkem altı ok ve kurucu liderim Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ondan sonraki genel başkanlarım. CHP'nin genel başkanları Atatürk, İnönü, Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, hepsinin ortak özelliği para ilişkisi sıfır ve dürüstlükleri. CHP, dürüstlerin partisidir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan heyetin başkanı olan Gürsel Tekin, dün parti binasına gideceğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise karara direneceklerini söyleyerek herkesi parti binası önüne çağırmıştı. Parti binası önünde toplanan kalabalığa polis müdahale etmişti. Öğle saatlerinde bina önüne gelen Gürsel Tekin ise burada açıklamalarda bulunmuş ve sorunsuz şekilde binaya girmek için çaba gösterdiğini ancak başarılı olamadığını söylemişti. Tekin, protestolar devam ederken polis eşliğinde binaya girmişti.

CHP'den dikkat çeken bir hamle gelmişti. İl başkanlığı binası, parti kararıyla Sarıyer'den Bahçelievler'e taşınmıştı. Ancak Tekin, bugün yaptığı açıklamada resmi binanın Sarıyer olduğunu söyleyerek görevine orada devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi