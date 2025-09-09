İktidara Yakın Gazete Özgür Özel’i Selahattin Demirtaş Örneğiyle Hedef Aldı

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve kayyım atamalarının yankıları sürüyor. Özel’in çağrıları, iktidara yakın Türkiye gazetesi tarafından eleştiri konusu oldu. Gazete, AİHM’in hak ihlali kararı verdiği Selahattin Demirtaş’ı örnek göstererek Özel’e 'hapis' iması yaptı.

İktidara Yakın Gazete Özgür Özel’i Selahattin Demirtaş Örneğiyle Hedef Aldı
CHP İstanbul İl kongresinin iptal edilmesi ve yönetimin görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasının yankıları sürerken, iktidara yakın Türkiye gazetesinde dikkat çeken bir haber yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mart ayından bu yana 50’den fazla miting düzenledi. Partisine yapılan müdahalelere karşı sesini yükselten Özel, son olarak geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada, İstanbul İl Başkanlığı için vatandaşları direnmeye çağırmıştı. Özel, “Direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla ve asla bizi, bir başkaları gibi bu rejimin rahatsızlık duymayacağı bir muhalefet partisine çeviremeyecekler” ifadelerini kullanmıştı.

Selahattin Demirtaş

İktidara yakın Türkiye gazetesi, Özel'in çağrılarını 'sokağa çağrı' olarak haberleştirdi ve adeta tehdit gibi bir başlıkla servis etti. Gazete, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından yıllardır tutukluluğunun siyasi olduğuna karar verilen Selahattin Demirtaş’ı örnek göstererek, adeta Özel’in de hapse atılabileceğinin sinyalini verdi. Gazetenin “Hukukçular sokak çağrısını değerlendirdi: Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yolunda” başlıklı haberinde, Demirtaş’ın onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtilerek Özel’in mitingleri ve açıklamaları hedef alındı.

DEMİRTAŞ DAVASI

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Demirtaş'a 2014 yılında gerçekleşen Kobani olaylarıyla ilgili olarak yargılandığı davada, "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım" ve "suç işlemeye tahrik" gibi suçlamalardan toplamda 42 yıl hapis cezası verildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi olduğunu belirterek serbest bırakılması yönünde karar verdi. Ancak, Türkiye'deki yargı süreci devam ettiği için Demirtaş hala cezaevinde tutuluyor.

