Öcalan’ın Söylediği İddia Edilen Sözler Gündem Yarattı: ''Seni Başkan Yaptırmayacağız' Selahattin ve Sırrı'nın Hatasıydı'

Gazeteci Aytunç Erkin’in kaleme aldığı yazıya göre, 6 Temmuz 2025’te İmralı’da gerçekleştiği iddia edilen bir görüşmede, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2015 yılında sarf ettiği “Seni başkan yaptırmayacağız” sözlerini eleştirdiği öne sürüldü. Öcalan’ın, bu söylemin hata olduğunu ve HDP’nin demokratik ittifaka odaklanması gerektiğini belirttiği iddiaları, siyasi tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

10 YIL ÖNCESİNE DÖNÜŞ: 'SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ'

17 Mart 2015’te, dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM’de düzenlenen grup toplantısında tarihin en kısa konuşmalarından birini yaparak, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var oldukça HDP’liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olmayacaksın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız” demişti. Demirtaş, konuşmasında HDP’nin AKP ile herhangi bir “kirli işbirliği” ya da pazarlık içinde olmadığını vurgulamış ve partisinin demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesine bağlı olduğunu ifade etmişti.

ÖCALAN’IN İDDİA EDİLEN SÖZLERİ

Aytunç Erkin’in yazısında yer alan iddialara göre, Öcalan, 6 Temmuz 2025’te İmralı’da gerçekleştiği öne sürülen görüşmede, Demirtaş’ın bu sözlerini değerlendirdi. Öcalan’ın, “Selahattin zamanında ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ demişti. Doğru değildi. Benim onu başkan yaptırıp yaptırmama gibi bir derdim yok. Ben Sayın Erdoğan ile temel sorunları çözmek için görüşebilirim ya da görüşmem, şimdilik siz vekaleten görüşüyorsunuz. Herhangi bir partiye, CHP’ye ya da başka bir partiye iktidar kazandırmak için görüşmüyorsunuz, olsa olsa demokratik bir ittifak olabilir” dediği iddia edildi.

Öcalan’ın, HDP’nin o dönemde yüzde 15’lik bir oy potansiyeline sahip olduğunu gördüğünü belirttiği ve “Seni başkan yaptırmayacağız” söyleminin, Erdoğan’ı karşıya almanın gereksiz olduğunu düşündüğü aktarıldı. Öcalan’ın, “‘Seni başkan yaptırmayacağız’ meselesi Selahattin ve Sırrı’nın hatasıydı. Seni başkan yaptırmamaya çevirmelerine gerek yoktu. Erdoğan’ı karşıya almalarına da gerek yoktu. Demokratik ittifaklarına, çalışmalarına, cepheyi genişletmeye odaklanmalıydılar. Olmadı. Selahattin de hatasını anladı sanırım. Sırrı’yı bu arada bir kez daha rahmetle anıyorum” ifadeleriyle, HDP’nin o dönemde izlediği stratejiyi eleştirdiği öne sürüldü.

