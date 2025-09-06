Erdoğan'dan Sürpriz Atama... İİT'den Dışişleri’ne

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı’nda önemli bir atama gerçekleşti. Atamaya ilişkin karar, 6 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karara göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Musa Kulaklıkaya getirildi.

Kulaklıkaya, uzun yıllardır uluslararası diplomasi ve kalkınma alanlarında çeşitli görevlerde bulunmuştu. Son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı’nda İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Kaynak: Haber Merkezi