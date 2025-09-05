CHP'de Olağanüstü Kongre Alarmı! 48 Saatte Kaç İmza Atıldı?

CHP İstanbul’da olağanüstü kongre süreci hız kazandı. Kayyım atamasına karşı 48 saat içinde 506 delege, noter onaylı imzalarıyla sürece destek verdi.

CHP'de Olağanüstü Kongre Alarmı! 48 Saatte Kaç İmza Atıldı?
CHP İstanbul İl Örgütü’nde olağanüstü kongre süreci için delegeler harekete geçti. Görevden alınarak yerine Gürsel Tekin'in kayyım olarak atandığı İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kaç delegenin imza attığını duyurdu. Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, parti içi iradeye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı:

"İstanbul’un gücü birliğinden gelir. Olağanüstü kongre için başlattığımız imza sürecinde 48 saat içinde doğal delegelerimizle birlikte oy kullanma yeterliliğine sahip 632 delegemizin 506’sı noter onaylı imzalarını genel merkezimize teslim etmek üzere il binamıza ulaştırdı. İstanbul İl Örgütü olarak imza toplamaya devam ediyoruz." Çelik, kayyum yönetimine karşı tavır alan ve partinin demokratik işleyişine sahip çıkan tüm delegelere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Özgür Çelik CHP
