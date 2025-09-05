Eski CHP Genel Sekreteri Keskin: 'CHP’yi Kayyımlarla Zayıflatamazsınız, İktidara Yürüyoruz'

Eski CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atanmasını partinin yüz yıllık onuruna yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdi. "Biz birlikteyiz, iktidara yürüyoruz" diyen Keskin, sürece karşı iradeyi korumanın önemine dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanması tepki çekmeye devam ediyor. Bri tepki de eski CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin'den geldi. Keskin, parti içindeki müdahaleleri sadece örgüte değil, CHP’nin Kuvayı Milliye’den bu yana süregelen mücadelesine de yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdi.

'DEFALARCA SINANDI'

"CHP’yi zayıflatmaya, enerjisini içeriden tüketmeye dönük her girişim, yalnızca iktidar yolculuğumuza engel koymak isteyenlere hizmet eder" diyen Keskin, sözlerine şöyle devam etti: "Bu parti defalarca sınandı, her defasında küllerinden yeniden doğdu. Bugün görevimiz açık: Genel Başkan Özgür Özel’in yanında sapasağlam durmak, örgüt iradesine sahip çıkmak ve halkla birlikte iktidara yürümek."

