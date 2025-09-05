Özgür Özel’den Kurultay Resti: 'Butlan Olsa da Anlamsız!'

CHP lideri Özel, YSK’nın ilçe kongreleriyle ilgili kararının ardından yaptığı açıklamada, "39'uncu Kurultay kasım sonunda gerçekleştirilir, butlan kararı bile bu süreci etkilemez" dedi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel’den Kurultay Resti: 'Butlan Olsa da Anlamsız!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK’nın ilçe kongreleriyle ilgili kararının ardından yaptığı açıklamada, “YSK seçim süreçlerinin tek sahibi olduğunu vurguladı. Özgür Çelik beş hafta sonra il başkanıdır" dedi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’deki İstanbul il kongresini iptal etmiş ve il başkanlığı görevinden Özgür Çelik ile ekibini almıştı. Yerine Gürsel Tekin’in de içinde olduğu geçici kurul atanmıştı. Mahkeme ayrıca tüm kongre süreçlerini durdurmuştu. CHP'nin itirazı üzerine YSK, ilçe kongrelerine ilişkin durdurma kararını kaldırdı.

'ÇELİK YİNE BAŞKANDIR'

Eski CHP milletvekili Mustafa Balbay X hesabında yağtığı paylaşımla Özel ile genel merkezde görüştüklerini yazdı. Balbay’ın aktardığına göre Özel'in mesajı şöyle: "Bu koşullarda en iyi karar. YSK, seçim süreçlerinin sahibi benim dedi. Özgür Çelik beş hafta sonra yine başkandır. 39’ncu Kurultay kasım sonu yapılır. Butlan olsa bile anlamsız.”

Gürsel Tekin’in Kayyım Heyeti Sarsılıyor: 1 İsim Daha Çekildi!Gürsel Tekin’in Kayyım Heyeti Sarsılıyor: 1 İsim Daha Çekildi!Siyaset

CHP Dün Disipline Sevk Etmişti: Gürsel Tekin Kayyım Heyetiyle Video Paylaşıp, 'Göreve Başladık' DediCHP Dün Disipline Sevk Etmişti: Gürsel Tekin Kayyım Heyetiyle Video Paylaşıp, 'Göreve Başladık' DediSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel CHP
Son Güncelleme:
MHP'li Yıldız'dan 'Öcalan'la Görüşme' Çıkışı: 'Zaaf Oluşturmaz' MHP'li Yıldız'dan 'Öcalan'la Görüşme' Çıkışı
Gürsel Tekin’in Kayyım Heyeti Sarsılıyor: 1 İsim Daha Çekildi! Gürsel Tekin’in Kayyım Heyeti Sarsılıyor
Prof. Dr. Canan Karatay Üstüne Basa Basa Uyardı: Bu Gıdalar Kan Şekerini Fırlatıyor Prof. Dr. Canan Karatay Üstüne Basa Basa Uyardı: Bu Gıdalar Kan Şekerini Fırlatıyor
Yurtdışı Hayali Olanlar Uçak Biletlerinizi Alın! Yunanistan’dan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı: Tek Başvuruda Kapınızda Türk Vatandaşlarına Vize KolaylığI
ÇOK OKUNANLAR
Van’ın Göbeğinde Keşfettiler! Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Yığıntı Halinde Bulundu: Bir Tanesi Bile Çok Değerli Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Çok Değerli
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti Okul Saatleri Değişti
YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul: İlçe Kongreleri Devam Edecek YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
CHP İstanbul İl Yönetimine Atanan 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak! 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak!