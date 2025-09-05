Özgür Özel’den Kurultay Resti: 'Butlan Olsa da Anlamsız!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK’nın ilçe kongreleriyle ilgili kararının ardından yaptığı açıklamada, “YSK seçim süreçlerinin tek sahibi olduğunu vurguladı. Özgür Çelik beş hafta sonra il başkanıdır" dedi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’deki İstanbul il kongresini iptal etmiş ve il başkanlığı görevinden Özgür Çelik ile ekibini almıştı. Yerine Gürsel Tekin’in de içinde olduğu geçici kurul atanmıştı. Mahkeme ayrıca tüm kongre süreçlerini durdurmuştu. CHP'nin itirazı üzerine YSK, ilçe kongrelerine ilişkin durdurma kararını kaldırdı.

'ÇELİK YİNE BAŞKANDIR'

Eski CHP milletvekili Mustafa Balbay X hesabında yağtığı paylaşımla Özel ile genel merkezde görüştüklerini yazdı. Balbay’ın aktardığına göre Özel'in mesajı şöyle: "Bu koşullarda en iyi karar. YSK, seçim süreçlerinin sahibi benim dedi. Özgür Çelik beş hafta sonra yine başkandır. 39’ncu Kurultay kasım sonu yapılır. Butlan olsa bile anlamsız.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le 19.30’da genel merkezde görüştük. YSK kararı yorumu:

“Bu koşullarda en iyi karar. YSK, seçim süreçlerinin sahibi benim dedi. Özgür Çelik 5 hafta sonra yine başkandır. 39. Kurultay Kasım sonu yapılır. Butlan olsa bile anlamsız.” pic.twitter.com/BG8891Ufu1 — Mustafa BALBAY (@mustafabalbay) September 5, 2025

Kaynak: Haber Merkezi