CHP'de 39. Kurultay Tarihi Netleşti! Kuruluş Yıl Dönümünde İlan Edilecek

CHP’e, İstanbul İl Yönetimi'nin geçici olarak görevden alınmasının ardından, dikkat çeken bir adımın daha atılmasına hazırlanılıyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’de 15 Eylül’de görülecek davanın öncesinde, CHP’nin 39. Olağan Kurultay’nın tarihini ilan etmesi bekleniyor.

Parti kaynakları, 9 Eylül Salı günü, CHP’nin kuruluş yıldönümünde yapılacak Parti Meclisi toplantısında, kurultayın Kasım ayında yapılmasına yönelik karar alınmasının beklendiğini aktardı.

HEDEF BELİRSİZLİĞİN ÖNÜNÜ KESMEK

CHP’de parti yönetiminin 15 Eylül’de yapılacak duruşma öncesinde kurultay tarihini ilan ederek, mahkeme kararına bağlı belirsizliğin önünü kesmeyi hedeflediği kaydedildi.

Partinin üst düzey yöneticileri, kasımda yapılacak bir kurultay takvimiyle mahkemenin vereceği kararın siyasi sonuç doğurması ihtimalini ortadan kaldırmak istiyor.

Kaynak: ANKA