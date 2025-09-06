CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden alarak, yerine Gürsel Tekin'i kayyım ataması, gözleri 15 Eylül'de görülecek 38. Olağan Kurultay'ın iptali davasına çevirdi. İstanbul'a ilişkin alınan bu karar, CHP'yi harekete geçirdi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre 900’ü aşkın delegenin noter onaylı imzalarını toplayan CHP yönetimi, olağanüstü kurultay için resmi başvuruyu Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na yaptı. Parti tüzüğüne göre yeterli imza sayısına ulaşılmasıyla olağanüstü kurultayın toplanmasının önü açıldı. Olağanüstü kurultay, 21 Eylül’de gerçekleşecek.

