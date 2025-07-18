Sosyal Medya Fenomeni 'Çello Mustafa' Hayatını Kaybetti

Sosyal medyada “Çello Mustafa” adıyla tanınan 20 yaşındaki Mustafa Anıl Yıldırım, Mersin’in Erdemli ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası hayatını kaybetti. Motivasyon videolarıyla tanınan Yıldırım, “Senin inanılmaz bir gücün var” sözleriyle binlerce kişiye ilham vermişti.

Sosyal Medya Fenomeni 'Çello Mustafa' Hayatını Kaybetti
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Sosyal medyada "Çello Mustafa" lakabıyla tanınan 20 yaşındaki Mustafa Anıl Yıldırım, geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kısa sürede kendine özgü motivasyon videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yıldırım'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Geçtiğimiz hafta Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletiyle kaza yapan Yıldırım, başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanmış ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım altına alınmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç fenomen, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

'SENİN İNANILMAZ BİR GÜCÜN VAR' DİYEREK İLHAM VERMİŞTİ

Mustafa Anıl Yıldırım, özellikle "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın, çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var" sözleriyle hafızalara kazınmıştı. Samimi ve pozitif içerikleriyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken Yıldırım, çok sayıda kişiye ilham kaynağı olmuştu.

Sosyal Medya Fenomeni 'Çello Mustafa' Hayatını Kaybetti - Resim : 1

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Yıldırım'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra onu sosyal medyada tanıyıp seven çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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