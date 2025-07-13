Yüzerken Kalp Krizi Geçirip Öldü
Elazığ'da Hazar Gölü'nde yüzerken kalp krizi geçiren bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Malatya’dan Elazığ’a gelen Mustafa Nacar (49), yüzmek için suya girdi. Bir süre yüzen Nacar, su içerisinde bir anda fenalık geçirdi.
Ailesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek sudan çıkartılan 3 çocuk babası Nacar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Nacar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: