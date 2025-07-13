Yüzerken Kalp Krizi Geçirip Öldü

Elazığ'da Hazar Gölü'nde yüzerken kalp krizi geçiren bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Yüzerken Kalp Krizi Geçirip Öldü
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Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Malatya’dan Elazığ’a gelen Mustafa Nacar (49), yüzmek için suya girdi. Bir süre yüzen Nacar, su içerisinde bir anda fenalık geçirdi.

Ailesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek sudan çıkartılan 3 çocuk babası Nacar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nacar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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