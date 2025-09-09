Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz hafta mahkeme kararıyla yönetimi görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, süreçle alakalı açıklamalar yaptı. Kendisine "kayyım" denmesini eleştiren Tekin, heyetten çekilme kararı alan arkadaşlarının da psikolojik baskı nedeniyle bu kararı aldığını söyledi. Tekin'in mal varlığıyla ilgili yaptığı yorum ise dikkat çekti.

Tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına telefonla bağlanan Tekin, "Ben arkadaşlarıma ilk günden itibaren gidelim, kucaklaşalım dedim. Kayyum Esenyurt’ta gitti, Kayyum Şişli’ye gitti dediler. 50 yıllık CHPlilere bu kadar sert davranmaları, yok saymaları gerçekten beni üzdü. CHP’lilerin direnci yok. Yani şu anda sizlerin tanıdığınız CHP İstanbul’da köklü, tabandan gelmiş, ilçe başkanları, il başkanları, il yöneticileri bizleri tanıyan herkes bu süreçte bizim ne kadar haklı olduğumuzu gördüler. Çünkü biz bu sürecin bir tarafı değiliz" dedi.

'YARIN BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE BAKAMAZSINIZ'

İl kongresinde kameraların karşısında söylenen ağır sözlerden çok incindiğini ifade eden Gürsel Tekin, "Her iki tarafa da dedim ki bakın, elbette düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz ama birbirinize bu kadar ağır laflar söylerseniz yarın birbirinizin yüzüne bakamazsınız. Yapmayın bir abiniz olarak sizi uyarıyorum dedim. Sonuçta karar çıktı. Kararın çıkışıyla beraber taraf olanlar yani CHP’nin davayı açan taraflar bir çağrı heyeti istendiği söylendi, önermişler. İmar çetesi diyen aynı televizyon bizi canavar olarak gösteriyor. Sebebi biz değiliz, tarafı değiliz" diye konuştu.

'KAMERA ŞİŞE ATILMASINI GİZLİ KAMERAYLA ÇEKMİŞ'

Yayında "Siz orada açıklama yaparken çok ciddi bir tepki vardı hatta kafanıza şu şişesi attı. Kim bunlar?" diye sorulan Tekin, "Demokratik tepkiler olur. Onlara hiç incinmiyorum. Bir kısım genç arkadaşlarımız, ben de tanımıyorum. Mesela bugün bir milletvekili arkadaşım geldi. Ben CHP'nin çocuklarını bile tanırım, o milletvekili arkadaşımı tanımadım. O da gizli kamera çekmiş. Yani konuşma yapıyoruz sayın genel başkan yardımcılarıyla milletvekili de gizli kamerayla çekmiş. Biz CHP'ler bir an önce geleneklerimize dönmek zorundayız. Oradaki arkadaşlarımız tepkilerini gösterebilir. Benim derdim neden mahkeme koridorlarına düştük?" yanıtını verdi.

'OFİS GENEL BAŞKANIMIZA YETER'

Özgür Çelik ile il binası içinde ne konuştuğu sorulan Gürel Tekin, "Ben hiçbir arkadaşıma acı bir söz söylemem. Bakın arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanabilirler o bina hepimize yeter. Bugün Sayın Genel Başkanımız orayı ofis olarak kullanacağını ifade etmiş. Sayın Genel Başkan

'ÇEKİLENLER PSİKOLOJİK BASKIYA DAYANAMADI'

İki kişinin kayyım heyetinden çekilmesiyle alakalı ise Tekin, "Ben tarihimizde böyle bir şey görmedim. O arkadaşımıza da hangi baskıların olduğunu biliyorum. Hiç önemli değildir. Elbette her insan bu kadar psikolojik baskıya dayanamayabilir. O kişi arkadaşımız da bizim yoldaşlarımızdır." şeklinde konuştu.

HEM ÖZEL HEM KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME

Gürsel Tekin, şimdiye dek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki başka Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme fırsatının olmadığını söyleyerek önümüzdeki günlerde hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğu'yla görüşeceğini açıkladı.

DİKKAT ÇEKEN 'MAL VARLIĞI' YANITI

Yayında Erdoğan Aktaş'ın mal beyanı hakkında sorduğu "Gerçekten bu kadar zengin misiniz?" sorusuna da Tekin, "Kıskanmayın bir gün sizin de olur. Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire vs. diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık ve bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla" yanıtını verdi.

Kaynak: tv100