Tüm Gözler Yarınki Kurultay Davasında: CHP'yi Ne Bekliyor?

CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultayları'nın iptali talebiyle açılan davanın dördüncü duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yarın saat 10.00’da görülecek. Duruşmada parti için karar çıkması olası görülüyor.

Son Güncelleme:
Tüm Gözler Yarınki Kurultay Davasında: CHP'yi Ne Bekliyor?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik soruşturma ve operasyonlar artarken, tüm gözler yarınki davaya çevrildi. CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın, bir başka delege tarafından da "6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın yok hükmünde olduğunun tespiti, iptali ve tedbir kararının istenmesi" talebiyle açtığı dava dosyaları birleştirildi. CHP'nin her iki kurultayının iptali istemli davanın dördüncü duruşması, yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde düzenlenecek.

GÖREVSİZLİK İTİRAZININ BEKLENMESİ KARARI

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Haziran 2025'teki son duruşmada, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddialarına ilişkin ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vermişti.

Tüm Gözler Yarınki Kurultay Davasında: CHP'yi Ne Bekliyor? - Resim : 1

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla 12 isim hakkında asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasındaki "görev" tartışması Anayasa Mahkemesine taşınmış, Yüksek Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan CMK'nın ilgili maddesinde yer alan, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için AYM'ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi başvuruyu, "davada uygulanacak kural olmadığından" reddetti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu reddetmesi durumunda duruşmanın 4 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00’da görülmesine de karar vermişti.

Tüm Gözler Yarınki Kurultay Davasında: CHP'yi Ne Bekliyor? - Resim : 2

İSTANBUL'DAKİ DOSYALAR İSTENDİ

Diğer yandan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşma öncesinde, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dosyayı ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nden de CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler sebebiyle açılan ceza davasının dosyasını talep etti.

Kayyım Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e Sert Sözler: 'Hakkımı Hepsine Haram Ediyorum'Kayyım Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e Sert Sözler: 'Hakkımı Hepsine Haram Ediyorum'Siyaset
Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan’: 'Manavgat İddianamesiyle Birlikte Görüntüleri Yayınlayacağım'Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan’: 'Manavgat İddianamesiyle Birlikte Görüntüleri Yayınlayacağım'Güncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP Kurultay
Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım'ın Üstünü Tek Kalemde Çizdi! Ali Koç'a Desteğini Resmen Açıkladı Aziz Yıldırım'ın Üstünü Tek Kalemde Çizdi
Susam Üreticisi Can Çekişiyor! Maliyet Arttı, Fiyat Düştü, Hesaplar Tutmuyor Susam Üreticisi Can Çekişiyor! Maliyet Arttı, Fiyat Düştü, Hesaplar Tutmuyor
Padişah Kahvesi Olarak Biliniyor: İçine 1 Tutam Atınca Damak Çatlatıyor! Padişah Kahvesi Olarak Biliniyor: İçine 1 Tutam Atınca Damak Çatlatıyor!
MHP Lideri Bahçeli'ye İlginç Hediye MHP Lideri Bahçeli'ye İlginç Hediye
ÇOK OKUNANLAR
Buralara Ayak Basan Geri Dönmek İstemiyor! Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı: Türkiye'den Tek Orası Girdi Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı
Kurultay Davası Öncesi Kritik Hamle: CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor
Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan’: 'Manavgat İddianamesiyle Birlikte Görüntüleri Yayınlayacağım' Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan'
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor
Mehmet Uçum'dan Dikkat Çeken 'Geçiş Süreci' Çıkışı! Kayyım ve Tutuklama Yeniden mi Değerlendirilecek? Mehmet Uçum'dan Dikkat Çeken 'Geçiş Süreci' Çıkışı