CHP İçin Kader Günü: Masada 5 İhtimal Var... Bu Noktaya Nasıl Gelindi?

CHP’de, İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasının ardından gözler, CHP kurultayı ve olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davanın Ankara’daki duruşmasına çevrildi. Davanın sonucu, Türk siyasetini yakından etkileyecek nitelikte. Duruşma, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

30 Haziran’da yapılan duruşmada hakim, “Menfaat temini sebebiyle irade sakatlığı var mı, ona bakacağız. Sadece menfaat varsa olmaz; siyaset bir bakıma menfaat işidir” ifadelerini kullanmıştı. Kulislerde ise mahkemeden çıkabilecek beş farklı kararın konuşulduğu belirtildi:

Çağrı heyeti atanması: Tıpkı İstanbul İl Başkanlığı kararında olduğu gibi CHP Genel Merkezi’ne kayyum niteliğinde çağrı heyeti atanabilir. Davacı eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen, 30 Haziran’daki duruşmada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimine geri getirilmesini talep etmişti. Mahkeme Kılıçdaroğlu ve dört kişilik bir ekibi çağrı heyeti olarak atayabilir. Bu durumda Kılıçdaroğlu, partiyi 45 gün içinde kurultaya götürmekle yükümlü olur. CHP’nin 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kararı aldığı göz önüne alındığında Kılıçdaroğlu sadece 6 gün CHP Genel Başkanı olarak görev yapabilir.

Mutlak butlan kararı: Mahkeme, tedbirli ‘mutlak butlan’ kararı verebilir ve parti yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi’ne devredilir. Bu durumda 38. Olağan Kurultay iptal edilir ve 6 Nisan’da yapılan CHP 21. Olağanüstü Kurultayı da yok hükmünde kabul edilebilir. Kılıçdaroğlu ve ekibi, 38. Kurultayı yeniden yapmakla görevlendirilebilir; süreç yaklaşık iki yıl sürebilir. Anayasa hukukçuları, CHP’nin 21 Eylül’de yapacağı 22. Olağanüstü Kurultayı’nın mahkeme tarafından durdurulamayacağını savunuyor.

Türkiye'nin gözü bugün görülecek kurultay davasında

Tedbirsiz mutlak butlan ilan edilir: Mahkeme mutlak butlan kararı verirse, ancak tedbir kararı çıkmazsa partiyi Özgür Özel ve ekibi yönetmeye devam eder. Genel Merkez iki hafta içinde üst mahkemeye başvurabilir; ancak İstinaf ve Yargıtay’ın karar vermesi yıllar sürebilir. Bu durumda Kılıçdaroğlu ve eski PM görev başı yapamaz.

Duruşma ertelenir: Mahkeme dava bir sonraki duruşmaya erteleyebilir ve herhangi bir karar almayabilir.

Davanın reddi: Mahkeme, davanın doğrudan reddine karar verebilir. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 8 Ekim 2023’te CHP İstanbul İl Kongresi iptal talebini reddetmesi örnek gösterilerek, bu mahkemenin de 38. Olağan Kurultay iptali talebini doğrudan reddedebileceği belirtiliyor.

İKİ AYRI DAVA TEK DOSYADA

CHP’nin kurultaylarının iptali istemiyle açılan iki dava bulunuyor. İlki, CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açtığı dava.

İkincisi, bir başka delegenin 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın yok hükmünde olduğunun tespiti, iptali ve tedbir kararı talebiyle açtığı dava.

İki dava dosyaları birleştirilmiş ve dördüncü duruşma bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

CHP’nin kurultaylarının iptali istemiyle açılan iki dava birleştirildi

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, son duruşmada CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonuçlanmasını bekleme kararı almıştı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu 12 kişi hakkında açılan davada “görevsizlik” kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermiş, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyanın istinafa taşınmasını sağlamıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, dosyanın “asliye ceza mahkemesinde görülmesine” karar vererek dosyayı Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne iade etti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ise görevsizlikle ilgili yasal düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddialarına ilişkin görevsizlik kararları için yapılan başvuruyu, “davada uygulanacak kural olmadığından” reddetti.

