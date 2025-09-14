CHP’den AKP’ye geçen Özlem Vural Gürzel’den Özgür Özel’e ‘Davet’ Yanıtı: 'Seve Seve Kabul Ettik'

Tehdit ve baskıya maruz bırakıldığını açıklayarak CHP’den istifa eden ve AKP’ye katılan Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel, teşkilat tanışma programında konuştu. Gürzel, CHP Lideri Özgür Özel'in davet açıklamasına “Bu daveti biz de seve seve kabul ettik. Artık kavga ve kaos olmayacak, mutluluk ve güzellik içinde çalışacağız” diyerek yanıt verdi.

CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AKP Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat tanışma programına katıldı.

'SEVE SEVE KABUL ETTİK'

Kendisini sıcak karşılayan teşkilat üyelerine teşekkür eden Gürzel “Bugün ilk kez il teşkilatıyla bir aradayız. Bundan sonra hep birlikte uzun uzun tanışma fırsatımız olacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Aranıza beni kattığınız için bu daveti biz de seve seve kabul ettik. Beykoz’da artık sadece hizmet konuşacağız, kavga ve kaos olmayacak, mutluluk ve güzellik içinde çalışacağız” dedi.

CHP’den AKP’ye geçen Özlem Vural Gürzel’den Özgür Özel’e ‘Davet’ Yanıtı: 'Seve Seve Kabul Ettik' - Resim : 1

Gürzel’in AKP’ye katılımı partide memnuniyetle karşılanırken, CHP cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

CHP’den AKP’ye geçen Özlem Vural Gürzel’den Özgür Özel’e ‘Davet’ Yanıtı: 'Seve Seve Kabul Ettik' - Resim : 2

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Beykoz’da yaşanan sürece dair, “Belediye başkanı tutuklanıp serbest kaldıktan sonra Başkan Vekilimiz ‘Başkan AKP’ye geçecek ve görevine iade edilecek’ demişti. Kısa süre içinde başkan tekrar tutuklandı ve Başkan Vekili dün AKP’ye geçti” açıklamasını yaptı.

CHP’den AKP’ye geçen Özlem Vural Gürzel’den Özgür Özel’e ‘Davet’ Yanıtı: 'Seve Seve Kabul Ettik' - Resim : 3

NELER OLMUŞTU?

Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel, CHP'li üyeler Uğur Gökdemir ve Murat Uzun partisinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürzel, tehdit ve baskıya maruz bırakıldığını, parti içinde bir çözüm sunulmadığını öne sürmüştü.

CHP’den AKP’ye geçen Özlem Vural Gürzel’den Özgür Özel’e ‘Davet’ Yanıtı: 'Seve Seve Kabul Ettik' - Resim : 4

AKP’li, MHP’li meclis üyelerinden destek gördüğünü söyleyen Gürzel “Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim” demişti.

İstifa sonrasında AKP’ye geçeceği iddia edilen Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel, bugün resmen AKP’ye katılmıştı.

Gürzel’e rozetini Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

AKP’ye katıldığı için mutlu olduğunu belirten Özlem Vural Gürzel ise “Sevgili Adalet Kalkınma Partili üyeler, artık yeni ailem. Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim” diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

