Gürsel Tekin'den 'Özgür Özel ile Karşılaşmak İstemediniz mi?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt

CHP'ye son aylarda art arda düzenlenen operasyonlar sonrası tutuklamalar ve kayyım kararları alınırken, geçtiğimiz haftalarda da CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alınarak yerine kayyım olarak Gürsel Tekin'in öncülüğünde bir heyet getirildi.

Hem parti hem de CHP seçmeninden karara tepki yağarken, Gürsel Tekin, sürekli "Görevimizin başındayız" mesajını vermeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski il başkanlığı binası önünde de bekleyiş sürüyor.

TEKİN'E 'ÖZEL' SORUSU

Özgür Özel, bugün saat 14.30'da burada yapılacak olan CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak. Sabah saatlerinde ise Gürsel Tekin, eski İl Başkanlığı binasına geldi. Bir süre içeride kalan Tekin daha sonra binadan ayrıldı.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürsel Tekin, CHP lideri ile karşılaşmama çabası olmadığını söyledi. Kayyım Tekin, kendisine sorulan "Özgür Bey'den sonra mı geleceksiniz? Onunla karşılaşacak mısınız?" sorusuna "Ne demek, her zaman karşılaşırız biz, bir araya da geliriz" diye yanıt verdi.

Kaynak: DHA