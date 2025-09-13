Gürsel Tekin'den 'Özgür Özel ile Karşılaşmak İstemediniz mi?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt

CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasında yapılacak CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi Gürsel Tekin, binayı ziyaret etti. Tekin, bir süre sonra binadan ayrılırken, kendisine "Özgür Bey'den sonra mı geleceksiniz?" diye soruldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'ye son aylarda art arda düzenlenen operasyonlar sonrası tutuklamalar ve kayyım kararları alınırken, geçtiğimiz haftalarda da CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alınarak yerine kayyım olarak Gürsel Tekin'in öncülüğünde bir heyet getirildi.

Hem parti hem de CHP seçmeninden karara tepki yağarken, Gürsel Tekin, sürekli "Görevimizin başındayız" mesajını vermeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski il başkanlığı binası önünde de bekleyiş sürüyor.

Gürsel Tekin'den 'Özgür Özel ile Karşılaşmak İstemediniz mi?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt - Resim : 1

TEKİN'E 'ÖZEL' SORUSU

Özgür Özel, bugün saat 14.30'da burada yapılacak olan CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak. Sabah saatlerinde ise Gürsel Tekin, eski İl Başkanlığı binasına geldi. Bir süre içeride kalan Tekin daha sonra binadan ayrıldı.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürsel Tekin, CHP lideri ile karşılaşmama çabası olmadığını söyledi. Kayyım Tekin, kendisine sorulan "Özgür Bey'den sonra mı geleceksiniz? Onunla karşılaşacak mısınız?" sorusuna "Ne demek, her zaman karşılaşırız biz, bir araya da geliriz" diye yanıt verdi.

CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu?CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu?Güncel
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız'Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız'Siyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
CHP Gürsel Tekin Özgür Özel
Son Güncelleme:
Yavaş CHP'den İstifa Edecek mi? Çok Net Açıklama Yavaş CHP'den İstifa Edecek mi? Çok Net Açıklama
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
Ankara Depremi Sonrası Prof. Dr. Naci Görür O İlimizi İşaret Etti: 7 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı! 7 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı
AKP MKYK'da Neler Konuşuldu? Çelik Kubbe, CHP, Ekonomi, Terörsüz Türkiye ve Zorunlu Eğitim Masada... AKP MKYK'da Neler Konuşuldu?
İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne Atanan Kayyım AKP'den Aday Adayıymış! İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne Atanan Kayyım AKP'den Aday Adayıymış!
Bilim İnsanlarından Korkutan Uyarı: İklim Felaketi İçin Geri Sayım Başladı! Bilim İnsanlarından Korkutan Uyarı: İklim Felaketi İçin Geri Sayım Başladı!
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hayatını Kaybetti