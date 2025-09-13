Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yıllarca CHP'de siyasi hayatına devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun aniden AKP'ye geçmesi CHP seçmenini şoka uğrattı. Çerçioğlu'na hem partisinden hem de kent halkından tepki yağarken, başkan ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Nefes gazetesinin haberine göre; yerel seçimlerden sonra Çerçioğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul İl Başkanlığı'nda 5-6 dakikalık bir görüşme yaptığı, görüşmede Çerçioğlu’nun Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile ilgili bazı iddiaları Özel’e ilettiği Ankara’da uzun süredir konuşuluyor.

SES KAYDI ALACAĞI DÜŞÜNÜLDÜ

Bir diğer iddia ise şu; CHP’liler Özgür Özel görüşmeye girerken Özlem Çerçioğlu’nun yanındaki bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Söz konusu kişi, telefonu ile Özel-Çerçioğlu görüşmesinden gizlice ses kaydı alacağı izlenimi verdi. Bunun üzerine görüşme yapılan odaya telefonu alınmadı. Ancak sunum yapmak için Çerçioğlu’nun ekibi beraberlerinde bilgisayar da getirmişti. Aynı girişimin bilgisayar aracılığı ile de yapılabileceği düşünüldü.

Bunun üzerine Özel, Çerçioğlu’nun anlattıklarını dinlemekle yetindi ama görüş beyan etmedi. Daha sonra Çerçioğlu’nun Ömer Günel ile ilgili iddiaları araştırıldı, ancak doğru çıkmadı. Çerçioğlu’nun ağır iddiaları ise adının yanına bir “?” konulmasına neden oldu.

Kaynak: Nefes Gazetesi