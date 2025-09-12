Kılıçdaroğlu Sözcü'nün Kurultay Davası İddiasına Yanıt Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP'nin Kurultay davasını ele aldığı yazısında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme sonrası tutumuna ilişkin bir yazı kaleme almıştı. Öztürk, dava Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanırsa, eski CHP liderinin Genel Merkez’de uzun süre kalmak için önlemler aldığını öne sürdü. Buna göre Kılıçdaroğlu, kararın ardından hemen Genel Merkez’e gitmeyecek, ortalığın yatışmasını ve 21 Eylül’de yapılması planlanan kurultayla ilgili gelişmeleri bir süre izleyecek.

Öztürk, Kılıçdaroğlu’nun makul sürenin dolmasının ardından Genel Merkez’e gideceğini, gelişi sırasında protestolar olabileceğini belirtti. Haberde, CHP Gençlik Kolları ve gönüllülerin binadan ayrılmayacağı, olağanüstü kurultay toplanana kadar burada kalacakları ve yiyecek stokladıkları iddia edildi. Ayrıca Öztürk, Kılıçdaroğlu’nun gelişmeleri takip edeceğini, kavgasız ve gürültüsüz bir süreç sağlamak için partilileri uyaracağını, Genel Merkez’e sessizce gidilmesinden yana olduğunu ve tahriklerden uzak durulmasını isteyeceğini yazdı. Hatta Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’de kalması için yatak konulmasının gündemde olduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU 'PROVOKASYON' DEDİ

Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün iddiaları hakkında X hesabından açıklamalarda bulundu. "Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür. Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."

Kaynak: Haber Merkezi